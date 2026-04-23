Путін знайшов новий ринок. Саудівська Аравія наростила закупівлі мазуту з РФ

Єгор Голівець
Саудівська Аравія збільшила імпорт російського мазуту на 18%
Королівство скуповує дешеве паливо, щоб вивільнити власну нафту для вигіднішого експорту

Саудівська Аравія у березні наростила морські закупівлі російського мазуту та вакуумного газойлю на 18% – до близько 1 млн тонн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Зростання імпорту пов’язують із підвищенням світових цін на нафту на тлі напруженої ситуації навколо Ірану, що впливає на глобальні енергетичні потоки.

Саудівська Аравія активно закуповує російське паливо зі знижкою та використовує його для потреб електростанцій. Це дозволяє країні зберігати власну нафту та спрямовувати її на експорт за вищими цінами.

Хоча традиційно попит на мазут у королівстві зростає влітку, цьогоріч тенденція змінилася – обсяги закупівель почали збільшуватися вже навесні.

Після запровадження європейського ембарго у 2023 році Росія переорієнтувала експорт на альтернативні ринки, зокрема країни Азії та Близького Сходу.

Водночас постачання російського мазуту до окремих азійських напрямків скорочуються. Так, експорт до Сінгапуру та Малайзії знизився на 23%, а до Індії впав на 66% і досяг мінімальних рівнів.

Загалом морський експорт мазуту та вакуумного газойлю з Росії у березні зменшився на 10% – до 3,35 млн тонн. На динаміку вплинули перебої у відвантаженнях, спричинені атаками безпілотників на портову інфраструктуру.

Нагадаємо, що різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми.

ВВП Росії, ймовірно, скоротився у першому кварталі 2026 року. Обсяги виробництва впали майже на 2% за перші два місяці року, що стало першим квартальним спадом із початку 2023 року. Водночас індекс бізнес-клімату в країні вперше з 2022 року перейшов у негативну зону.

 

