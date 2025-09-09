9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 вересня у світі відзначають Всесвітній день сільського господарства та Міжнародний день краси. За церковним календарем, цього дня віряни вшановують пам'ять Праведних Богоотців Іоакима і Анни, батьків Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день сільського господарства

Це свято присвячене вшануванню одного з найдавніших видів діяльності людства – сільського господарства. Воно нагадує нам про важливість праці мільйонів людей, які працюють у цьому секторі, та про численні виклики, з якими вони стикаються у сучасну епоху. Сільське господарство є основою людської цивілізації з часів неолітичної революції.

Воно включає у себе обробку землі та вирощування рослин для виробництва продуктів харчування, волокон та інших необхідних продуктів. Сьогодні аграрний сектор стикається з численними викликами, такими як зміна клімату та мінливі тенденції споживання продуктів харчування.

Міжнародний день краси

Свято було засновано 1995 року за рішенням Міжнародного комітету естетики та косметології CIDESCO. Цей день присвячений усім професіоналам та поціновувачам краси, а також має на меті нагадати про важливість здоров'я, гармонії та естетики в сучасному світі.

Всесвітній день електромобілів

Це свято присвячене підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для навколишнього середовища і суспільства в цілому. Цей день об’єднує людей з усього світу, щоб підтримати перехід до екологічно чистого транспорту.

Електромобілі не викидають вихлопних газів, що зменшує забруднення повітря, і мають менше рухомих частин, що знижує витрати на обслуговування. Крім того, вони сприяють зменшенню викидів CO2, що є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату.

День тестувальника

Це професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення, і має цікаву історію. Вона пов’язана з подією, що сталася 9 вересня 1947 року. Того дня вчені з Гарварду, працюючи над обчислювальною машиною Mark II Aiken Relay Calculator, виявили перший в історії «програмний» баг.

Вони знайшли метелика, що застряг між контактами реле і зупинив роботу машини. Цей випадок став першим задокументованим прикладом помилки в комп’ютері, і саме тоді було введено термін «debugging» (налагодження), що буквально означає позбавлення від жуків.

Релігійні свята та їхня історія

День праведних Богоотців Іоакима і Анни

За церковним календарем 9 вересня вшановують пам’ять Іоакима та Анни, батьків Пресвятої Діви Марії. За біблійним переказом, вони були бездітною парою, яка щиро молилася і вірила, що Бог пошле їм дитину. За їхню праведність і терпіння Господь дарував їм дочку, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Народження Богородиці вважається «плодом молитов Іоакима та Анни», а їхня пам’ять вшановується наступного дня після свята Різдва Богородиці.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо йде дощ – зима буде сніжною та мокрою.

Сонячна та тепла погода 9 вересня обіцяє теплу осінь.

Багато шишок на ялинах — до врожаю жита.

Багато павутиння – до швидкого настання заморозків.

Історичні події

1834 – вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському;

1850 – Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;

1886 – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;

1913 – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку «мертву петлю» – одну з фігур вищого пілотажу («петля Нестерова» );

1920 – створюють Київський авіаційний завод;

1951 – Народно-визвольна армія Китаю входить до Лхасу;

1991 – проголошують незалежність Таджикистану;

1998 – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2001 – масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;

2006 – розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Анна, Іоаким, Олександр, Володимир, Дмитро, Михайло, Степан.