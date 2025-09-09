Головна Країна Суспільство
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 9 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 вересня у світі відзначають Всесвітній день сільського господарства та Міжнародний день краси. За церковним календарем, цього дня віряни вшановують пам'ять Праведних Богоотців Іоакима і Анни, батьків Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день сільського господарства

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято присвячене вшануванню одного з найдавніших видів діяльності людства – сільського господарства. Воно нагадує нам про важливість праці мільйонів людей, які працюють у цьому секторі, та про численні виклики, з якими вони стикаються у сучасну епоху. Сільське господарство є основою людської цивілізації з часів неолітичної революції.
Воно включає у себе обробку землі та вирощування рослин для виробництва продуктів харчування, волокон та інших необхідних продуктів. Сьогодні аграрний сектор стикається з численними викликами, такими як зміна клімату та мінливі тенденції споживання продуктів харчування.

Міжнародний день краси

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято було засновано 1995 року за рішенням Міжнародного комітету естетики та косметології CIDESCO. Цей день присвячений усім професіоналам та поціновувачам краси, а також має на меті нагадати про важливість здоров'я, гармонії та естетики в сучасному світі.

Всесвітній день електромобілів

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято присвячене підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для навколишнього середовища і суспільства в цілому. Цей день об’єднує людей з усього світу, щоб підтримати перехід до екологічно чистого транспорту.

Електромобілі не викидають вихлопних газів, що зменшує забруднення повітря, і мають менше рухомих частин, що знижує витрати на обслуговування. Крім того, вони сприяють зменшенню викидів CO2, що є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату.

День тестувальника

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення, і має цікаву історію. Вона пов’язана з подією, що сталася 9 вересня 1947 року. Того дня вчені з Гарварду, працюючи над обчислювальною машиною Mark II Aiken Relay Calculator, виявили перший в історії «програмний» баг.

Вони знайшли метелика, що застряг між контактами реле і зупинив роботу машини. Цей випадок став першим задокументованим прикладом помилки в комп’ютері, і саме тоді було введено термін «debugging» (налагодження), що буквально означає позбавлення від жуків.

Релігійні свята та їхня історія

День праведних Богоотців Іоакима і Анни

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

За церковним календарем 9 вересня вшановують пам’ять Іоакима та Анни, батьків Пресвятої Діви Марії. За біблійним переказом, вони були бездітною парою, яка щиро молилася і вірила, що Бог пошле їм дитину. За їхню праведність і терпіння Господь дарував їм дочку, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Народження Богородиці вважається «плодом молитов Іоакима та Анни», а їхня пам’ять вшановується наступного дня після свята Різдва Богородиці.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо йде дощ – зима буде сніжною та мокрою.
  • Сонячна та тепла погода 9 вересня обіцяє теплу осінь.
  • Багато шишок на ялинах — до врожаю жита.
  • Багато павутиння – до швидкого настання заморозків.

Історичні події

  • 1834 – вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському;
  • 1850 – Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;
  • 1886 – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;
  • 1913 – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку «мертву петлю» – одну з фігур вищого пілотажу («петля Нестерова» );
  • 1920 – створюють Київський авіаційний завод;
  • 1951 – Народно-визвольна армія Китаю входить до Лхасу;
  • 1991 – проголошують незалежність Таджикистану;
  • 1998 – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;
  • 2001 – масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;
  • 2006 – розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Анна, Іоаким, Олександр, Володимир, Дмитро, Михайло, Степан.

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 9 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 вересня 2025: традиції та молитва
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні
На Сумщині знайдено мертвим журналіста-розслідувача Олександра Тахтая
На Сумщині знайдено мертвим журналіста-розслідувача Олександра Тахтая
Стало відомо, чим окупанти вдарили по будівлі Кабміну 7 вересня
Стало відомо, чим окупанти вдарили по будівлі Кабміну 7 вересня
Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла
Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
