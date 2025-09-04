Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу
У Парижі триває зустріч «коаліції охочих»
фото: AP

Лідери «коаліції охочих» мали обговорити з президентом США гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський та європейські лідери, учасники зустрічі «коаліції охочих» проводять дзвінок з керівником США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента DW Михайла Комадовського і кореспондента AFP Денні Кемпа.

Раніше французька газета Le Monde писала, що дзвінок мав розпочатися о 15:00, а на 16:00 очікується пресконференція президента Володимира Зеленського та його французького колеги Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де відбувається зустріч «коаліції охочих». Раніше повідомлялося, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Як повідомлялося, європейські лідери зателефонують президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як відомо, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 05:49
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
30 серпня, 11:33
Путін б’є по Києву, а Трамп погрожує санкціями Україні
Путін б’є по Києву, а Трамп погрожує санкціями Україні
28 серпня, 20:55
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
27 серпня, 08:14
Трамп після переговорів з лідерами ЄС та Зеленським дзвонив Путіну
Віцепрезидент США пояснив, чому європейські лідери відмовляли Трампа дзвонити Путіну
21 серпня, 03:18
У Вашингтоні відбулись переговори Трампа, Зеленського та європейських лідерів
Прем'єр Британії озвучив головні результати переговорів у США
19 серпня, 04:34
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
18 серпня, 05:48
Для Трампа перевага Аляски полягає також у тому, що він може провести «домашній захід», але зі світовим політичним ефектом
Чому Трамп і Путін обрали Аляску: оглядач Bild назвав три причини
10 серпня, 16:50
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35

Політика

Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу
Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу
Єрмак назвав позицію Трампа підходом, який може вплинути на агресора
Єрмак назвав позицію Трампа підходом, який може вплинути на агресора
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань
Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань
Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві
Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
4256
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4132
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3232
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3069
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua