Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу

Лідери «коаліції охочих» мали обговорити з президентом США гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський та європейські лідери, учасники зустрічі «коаліції охочих» проводять дзвінок з керівником США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента DW Михайла Комадовського і кореспондента AFP Денні Кемпа.

Раніше французька газета Le Monde писала, що дзвінок мав розпочатися о 15:00, а на 16:00 очікується пресконференція президента Володимира Зеленського та його французького колеги Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де відбувається зустріч «коаліції охочих». Раніше повідомлялося, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Як повідомлялося, європейські лідери зателефонують президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як відомо, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.