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У Сахалінській області перекинулося вантажне судно «Григорій Ловцов»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Сахалінській області перекинулося вантажне судно «Григорій Ловцов»
Вантажне судно, яке перевозило щебінь та пісок, перекинулося біля берегів Корсаківського району
фото з відкритих джерел

На борту російського корабля було сім членів екіпажу

У Росії біля берегів Сахаліну перекинулось вантажне судно «Григорій Ловцов» зі щебенем та піском на борту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами губернатора Сахалінської області Валерія Лімаренка, біля берегів Корсаківського району перекинулося вантажне судно «Григорій Ловцов», яке перевозило щебінь та пісок. Попередньо, під час перевантаження стався крен і судно перекинулось.

На борту було сім членів екіпажу. Трьох із них врятували судна, що підійшли на допомогу. Доля ще чотирьох членів екіпажу невідома.

За іншими даними, під час перекидання судна загинули двоє людей. Ще одного чоловіка змогли знайти і дістати з води, його госпіталізовано.

У пошуково-рятувальних роботах беруть участь два буксири та рятувальне судно. Сахалінська транспортна прокуратура розпочала перевірку.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша на сьогодні санкційна акція проти тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

До слова, через західні санкції Російська Федерація накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.

Теги: росія корабель аварія

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