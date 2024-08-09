У Нігерії на річці вибухнуло судно: є загиблі

Судно з невідомих причин вибухнуло

У Нігерії сталася жахлива трагедія на воді. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху дерев'яного судна на річці в прибережному регіоні Баєлса. За інформацією Reuters, судно перевозило різноманітні товари для жителів прибережних поселень.

Торгівля між столицею штату Єнагоєю та прибережними населеними пунктами здійснюється щотижнево. На жаль, такі подорожі не завжди безпечні. Зазначається, що на борту судна були різноманітні товари для жителів прибережних поселень.

«Торговці щотижнево подорожують між столицею штату Єнагоєю та прибережними населеними пунктами» , - зауважує Reuters.

Минулого року в Нігерії через різні інциденти на човнах загинуло щонайменше 200 осіб. Основними причинами аварій є перевантаження суден та їх незадовільний технічний стан.

Ця трагедія знову нагадує про необхідність посилення контролю за безпекою водного транспорту в Нігерії та вжиття заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Міністерство закордонних справ України назвало це рішення недалекоглядним та поспішним.