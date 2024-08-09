Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нігерії на річці вибухнуло судно: є загиблі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Нігерії на річці вибухнуло судно: є загиблі
Причина цих аварій переважно полягала у перевантаженні й поганому технічному обслуговуванні
Фото з відкритих джерел

Судно з невідомих причин вибухнуло

У Нігерії сталася жахлива трагедія на воді. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху дерев'яного судна на річці в прибережному регіоні Баєлса. За інформацією Reuters, судно перевозило різноманітні товари для жителів прибережних поселень.

Торгівля між столицею штату Єнагоєю та прибережними населеними пунктами здійснюється щотижнево. На жаль, такі подорожі не завжди безпечні. Зазначається, що на борту судна були різноманітні товари для жителів прибережних поселень. 

«Торговці щотижнево подорожують між столицею штату Єнагоєю та прибережними населеними пунктами» , - зауважує Reuters.

Минулого року в Нігерії через різні інциденти на човнах загинуло щонайменше 200 осіб. Основними причинами аварій є перевантаження суден та їх незадовільний технічний стан.

Ця трагедія знову нагадує про необхідність посилення контролю за безпекою водного транспорту в Нігерії та вжиття заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Міністерство закордонних справ України назвало це рішення недалекоглядним та поспішним.

Теги: Нігерія трагедія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін дуже стурбований тим, що Камала Гарріс може стати президентом Америки»
Путін чекає від Заходу на передачу України в якості «законного призу»
30 липня, 07:25
У країнах світу Путіну стали довіряти менше
Довіра до РФ та Путіна в країнах, які Москва називає «дружніми», знизилася
11 липня, 02:43
Родина операторки не згодна з рішенням судді
З Болдвіна знято обвинувачення за випадкове вбивство: реакція родичів українки
17 липня, 08:45
Рішення про видалення сцени було прийнято з метою уникнути зайвої травматизації глядачів та членів знімальної групи
Продюсери вилучили з фільму «Іржа» сцену, через яку судили Алека Болдвіна
17 липня, 14:17
Злива у Ізмірі закінчилась трагедією
У Туреччині двоє людей загинули, наступивши у калюжу (шокуюче відео)
16 липня, 09:44
Літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом «Бук» поблизу населеного пункту Сніжне
Десята річниця збиття літака MH17 над Донбасом: як це було та який вирок виніс суд
17 липня, 09:36
Як зазначили в «Укрзалізниці», у потягах іноді трапляються випадки природних смертей
«Укрзалізниця» після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам
19 липня, 21:11
У Києві обірвався трос атракціону
Трагедія на Дніпрі: загиблий студент-айтішник приїхав до Києва з братом на відпочинок
22 липня, 23:30
Військова хунта, яка править Нігером, слідом за Малі оголосила про припинення дипломатичних відносин із Києвом.
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною: реакція МЗС
Вчора, 11:48

Соціум

Російська армія планує повернути контроль над втраченими територіями в Курській області – ISW
Російська армія планує повернути контроль над втраченими територіями в Курській області – ISW
У Росії в Липецькій області горить військовий аеродром після атаки дрона, оголошено евакуацію
У Росії в Липецькій області горить військовий аеродром після атаки дрона, оголошено евакуацію
У Нігерії на річці вибухнуло судно: є загиблі
У Нігерії на річці вибухнуло судно: є загиблі
Американські військові знищили ракети та дрон бойовиків у Ємені та Червоному морі
Американські військові знищили ракети та дрон бойовиків у Ємені та Червоному морі
Україна веде переговори зі США про удари американсьми ракетами по російських аеродромах
Україна веде переговори зі США про удари американсьми ракетами по російських аеродромах
Російське місто Липецьк атакували безпілотники
Російське місто Липецьк атакували безпілотники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
22K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
9194
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
6526
Філатов шокований поведінкою громадян під час тривоги
5954
Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ (оновлено)
5281
У столиці стався провал дороги. Затримується автобус, що курсує на вокзал

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
7 серпня, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua