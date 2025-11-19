Комбінована атака на Україну. Стало відомо, скільки ракет збили пілоти F-16 та Mirage-2000

Загалом окупанти застосували 524 безпілотників різних типів та ракет під час нічної атаки

У ніч на 19 листопада пілоти F-16 та Mirage-2000 знищили близько 10 ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника. На рахунку F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей.

Окрім місій з протиповітряної оборони, ці літаки активно застосовуються для авіаційної підтримки військ. Пілоти F-16 уразили понад 300 наземних цілей, знищивши сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління БпЛА, склади боєприпасів та логістику ворога.

«Пілоти F-16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного – безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів. Бо без достатньої кількості бомб та ракет F-16 не допоможе перемогти ворога!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом окупанти застосували 524 ракет та безпілотників різних типів.

Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Також уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 46 людей.