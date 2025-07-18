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Чотири години на добу: на Донеччині змінено умови комендантської години

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Чотири години на добу: на Донеччині змінено умови комендантської години
Вільне пересування дозволено лише з 11:00 до 15:00
фото з відкритих джерел

Розширено перелік громад з обмеженням вільного пересування до чотирьох годин на добу

На Донеччині змінили географію комендантської години, розширивши перелік населених пунктів, де дозволено лише чотири години на добу для вільного пересування. Це рішення прийнято на виконання директиви командувача ОСУВ «Хортиця» та стосується територій, що знаходяться менш ніж за 10 км від лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, у цих прифронтових районах Донеччини комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00. Це означає, що вільне пересування дозволено лише з 11:00 до 15:00, тобто протягом чотирьох годин на добу. На решті території області, яка віддалена від фронту більше, ніж на 10 км, комендантська година залишається без змін – з 21:00 до 05:00.

Повний перелік населених пунктів із «довгою» комендантською годиною:

Бахмутський район

  • Сіверська громада: Сіверськ, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка, Свято-Покровське, Різниківка.
  • Соледарська громада: Васюківка, Бондарне, Пазено, Федорівка, Хромівка, Голубівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля, Виїмка, Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга.
  • Торецька громада: Новоспаське, Щербинівка, Валентинівка, Дачне, Диліївка, Кримське, Суха Балка.
  • Званівська громада: Переїзне, Званівка, Верхньокам’янське, Кузьминівка.

Волноваський район

  • Великоновосілківська громада: Багатир, Андріївка, Костянтинопіль, Новопіль, Новосілка, Олексіївка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Одрадне, Зелене Поле.
  • Комарська громада: Привільне, Шевченко, Воскресенка, Федорівка, Комар, Перебудова, Комишуваха.

Краматорський район

  • Лиманська громада: Зарічне, Торське, Ямпіль, Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, Нове, Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне, Середнє, Зелена Долина, Ставки, Дробишеве, Дерилове, Новоселівка, Закітне, Ярова, Олександрівка, Соснове, Коровій Яр, Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики, Рубці, Лозове, Вовчий Яр, Шандриголове, Яцьківка, Кримки.
  • Миколаївська громада: Малинівка, Тихонівка.
  • Дружківська громада: Миколайпілля, Новопавлівка, Софіївка.
  • Костянтинівська та Іллінівська громади – повністю.

Покровський район

  • Покровська громада: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Шевченко, Гришине, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надіївка, Нововасилівка, Новооленівка, Новотроїцьке, Успенівка, Новопустинка, Новоолександрівка, Вовкове, Звірове, Піщане, Солоне, Леонтовичі, Котлине, Богданівка, Ясенове, Українка, Троїцьке, Срібне, Преображенка, Горіхове, Новоандріївка, Запоріжжя, Відродження.
  • Гродівська громада: Миколаївка, Козацьке, Промінь, Новоекономічне, Балаган, Федорівка, Миколаївка, Михайлівка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке.
  • Удачненська громада: Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Сергіївка, Удачне.
  • Мирноградська громада: Мирноград, Рівне, Красний Лиман, Сухецьке.
  • Добропільська громада: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка.
  • Шахівська громада: Вільне, Дорожнє, Кучерів Яр, Нове Шахове, Торецьке, Шахове.

Нагадаємо, російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. 

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Теги: Донеччина комендантська година

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