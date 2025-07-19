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Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
скріншот з відео

Після вибухів виникла пожежа

У ніч на 19 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що окупований Донецьк масовано атакували безпілотники. Пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Пишуть, що в Петровському районі міста після атаки виникла пожежа.

Раніше ми писали, що у ніч на 17 липня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Як пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ, після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Теги: пожежа Донецьк безпілотник

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