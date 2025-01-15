Зеленський розповів, як змінилося виробництво української зброї за час великої війни

У 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб

Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Як розповів Зеленський, у 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб. На цей час вона становить близько 33-34% від усього озброєння. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, США – 40%.

Глава нашої держави наголосив, що для України важливо зберегти рівноправні відносини, як із Європою, так і зі Штатами. Це також важливо для гарантій безпеки.

«Танки, не важливо радянські чи не радянські у росіян, авіація, гвинтокрили тощо, у них сьогодні більше, ніж у нас. Дрони – більше у нас, виробляємо ми. За рахунок вітчизняного виробництва і грошей, які дають нам партнери. Якщо зараз розморозяться всі ці активи російські, у нас буде більше грошей не тільки на відбудову, але й на внутрішнє більше зростання», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він вже провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС.

Також український президент взяв участь у пресконференції.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.

До слова, президент Зеленський заявив, що українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників.