Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, як змінилося виробництво української зброї за час великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, як змінилося виробництво української зброї за час великої війни
Вітчизняна артустановка «Богдана» 155-мм калібру
фото: Facebook/Генштаб

У 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб

Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Як розповів Зеленський, у 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб. На цей час вона становить близько 33-34% від усього озброєння. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, США – 40%.

Глава нашої держави наголосив, що для України важливо зберегти рівноправні відносини, як із Європою, так і зі Штатами. Це також важливо для гарантій безпеки.

«Танки, не важливо радянські чи не радянські у росіян, авіація, гвинтокрили тощо, у них сьогодні більше, ніж у нас. Дрони – більше у нас, виробляємо ми. За рахунок вітчизняного виробництва і грошей, які дають нам партнери. Якщо зараз розморозяться всі ці активи російські, у нас буде більше грошей не тільки на відбудову, але й на внутрішнє більше зростання», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він вже провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС.

Також український президент взяв участь у пресконференції.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.

До слова, президент Зеленський заявив, що українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників.

Читайте також:

Теги: війна зброя озброєння президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем
Експосадовець Міноборони підозрюється у постачанні ЗСУ неякісних кулеметів
Вчора, 13:23
Фігури Трампа користуються попитом у клієнтів
Китайський скульптор зобразив Трампа у вигляді Будди
Вчора, 08:47
Італія разом із Францією надали Україні передову систему ППО Samp/T, яка стала важливим елементом у боротьбі з ракетними та повітряними загрозами
Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів
13 сiчня, 02:26
Нові санкції мають на меті «сприяти міжнародним зусиллям для досягнення миру»
Японія розширила санкції проти Росії
10 сiчня, 11:11
Бригада «Азов» прийматиме до своїх лав іноземців
Бригада «Азов» прийматиме до своїх лав іноземців
23 грудня, 2024, 23:52
У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)
У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)
23 грудня, 2024, 21:04
Залужний назвав дипломатію справжнім мистецтвом, яке потребує творчого підходу
Ексголовком Залужний звернувся до українців із центру Лондона
22 грудня, 2024, 15:16
Зеленський побажав Бернсу та його родині «тільки найкращого»
Україну відвідав директор ЦРУ
21 грудня, 2024, 18:58
У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині
Теракт у Німеччині та вибухи в Сочі: головне за ніч
21 грудня, 2024, 07:10

Політика

Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву
Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву
Зеленський розповів, як змінилося виробництво української зброї за час великої війни
Зеленський розповів, як змінилося виробництво української зброї за час великої війни
Зеленський розкрив чисельність української армії
Зеленський розкрив чисельність української армії
Мінкульт зробив заяву про заборону екстрасенсів у телемарафоні
Мінкульт зробив заяву про заборону екстрасенсів у телемарафоні
Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України: список
Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України: список
Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників
Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
19K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
17K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9419
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8781
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua