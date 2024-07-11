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Російські війська відчувають тиск українських контратак, але успіх ЗСУ залежить від допомоги Заходу – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російські війська відчувають тиск українських контратак, але успіх ЗСУ залежить від допомоги Заходу – ISW
Російські війська починають відчувати тиск українських контратак
фото:hromadske.ua

Росіяни почали відчувати тиск атак ЗСУ

Згідно з останнім звітом американського Інституту вивчення війни, російські війська починають відчувати зростаючий тиск українських контратак. Проте, здатність Збройних Сил України проводити масштабні та ефективні контрнаступальні операції залишається залежною від постійної військової підтримки Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

«ISW спостерігала, що Росія перекинула підрозділи 810-ї морської піхотної бригади та батальйонну тактичну групу 9-ї мотострілецької бригади на північ Харківської області в середині червня, тоді як інші підрозділи 810-ї піхотної та 9-ї мотострілецької бригад залишалися поблизу Кринок і Торецька», – йдеться у звіті.

Аналітики ISW відзначають, що західна військова допомога дозволила українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту та провести тактично успішні контратаки на півночі Харківської області та у напрямку Кремінної. Хоча ЗСУ поки не проводять контрнаступальні операції в масштабах, необхідних для перехоплення ініціативи на полі бою, їхні тактичні контратаки завдають значних втрат російським військам та змушують їх передислоковувати підрозділи, що свідчить про зростаючий тиск на російські сили.

ISW також повідомляє, що Росія розподіляє та розгортає підрозділи ВДВ по всій лінії фронту, що є ще одним свідченням того, що російські війська відчувають тиск українських контратак. Аналітики ISW підкреслюють, що здатність України проводити більш потужні та організовані контратаки залежить від сталої військової підтримки Заходу.

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Теги: росія Охматдит перехоплення військова допомога

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