Російський журналіст: українські дебати росіяни дивилися краще, ніж «Пряму лінію» з Путіним



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На думку Єрженкова, на дебатах конкретних економічних, політичних питань, по суті, не було

«На українських дебатах слово «Путін» лунало частіше за слово «Україна», - Єрженков

Журналіст російськомовного незалежного сайту «Медуза», що базується у Ризі, Сергій Єрженков вважає, що на дебатах 19 квітня між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським слово «Путін» лунало частіше за слово «Україна». Своїми спостереженнями журналіст поділився в інтерв’ю «Главкому».

На думку Єрженкова, конкретних економічних, політичних питань, по суті, не було.

«Все звелося до якоїсь незрозумілої риторики. Я не знаю, скільки разів під час дебатів було вимовлено слово «Путін», але мені здалося, що головним чином українців і українського виборця хвилюють українські питання», - зазначив російський журналіст.

Єрженков говорить, що на стадіоні були не дебати – це було шоу. «Зеленський – професіонал і зробив все, щоб це виглядало - як шоу. Адже це його середовище, це його галявина, де він, шоумен, почувається цілком природно», - впевнений журналіст.

За словами Єрженкова, Зеленський змусив опонента грати на своєму полі.

«Я не знаю хто з них переміг у дебатах, але всі побоювання того, що Зеленський не витримає дебатів, не виправдалися», - стверджує журналіст і додає, що рейтинг українських дебатів на російському телебаченні був дуже високий.

Єрженков зазначає, що дебати перекладалися паралельно на російську мову і їх транслювали Russia Today, «НТВ», «Настоящее время», «Дождь».

«Ці дебати з ідентифікацією IP-адрес подивилося 6 мільйонів глядачів з Росії. Для порівняння, у 2018 році пряму лінію з Путіним подивилося 5,8 мільйона. Тобто зацікавленість російського глядача була величезною», - говорить російський журналіст.

«Ми просто відвикли у Росії від дебатів. Нашу країну 20 років очолює людина, яка жодного разу не брала участі у дебатах. Ми, росіяни, скучили за живою політичною культурою», - робить висновок Сергій Єрженков.

Як писав «Главком», у квітні цього року Сергій Єрженков провів у Кривому Розі і Києві кілька днів. Він знімає документальний фільм про Володимира Зеленського, який свого часу працював у Росії. Українська тематика для Сергія не чужа. П’ять років він пропрацював на російському телеканалі «Дождь», зняв низку резонансних репортажів про конфлікт на Донбасі. За це його разом з колегою затримала окупаційна влада, (так званих, ЛНР/ДНР), а потім видворила з забороною в’їзду до окупованих територій назавжди.