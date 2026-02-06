Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Екскерівника Держприкордонслужби Дейнека звільнено з військової служби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Екскерівника Держприкордонслужби Дейнека звільнено з військової служби
Речник Державної прикордонної служби заперечив інформацію про те, що Дейнеко покинув територію України
фото: МВС

Правоохоронці підозрюють Сергія Дейнека у причетності до контрабанди цигарок

Колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека було звільнено з військової служби.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника прикордонної служби Андрія Демченка в коментарі «Радіо Свободі».

За словами посадовця, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Демченко не уточнив причину звільнення, але додав, що Дейнеко за час її проходження зазнав тяжкого поранення.

«За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки», – пояснив речник.

Демченко додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється законом «Про військовий обов’язок і військову службу» та положенням щодо проходження ВЛК. «Ці документи, серед іншого, визначають стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство», – каже він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів.

Згодом слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України. Їх підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Йдеться про ексглаву ДПСУ Сергія Дейнека та ексначальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

Перед тим Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Вже 4 лютого стало відомо, що за екскерівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, підозрюваного в причетності до контрабанди цигарок, внесено заставу 10 млн грн.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваних у контрабанді з Білорусі чекає покарання до 12 років за ґратами
Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
Вчора, 11:27
Музикус обіймав посаду першого заступника голови Держгеонадр
Уряд призначив тимчасового очільника Держгеонадр
2 лютого, 16:45
Федоров: нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз
Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником Федорова
25 сiчня, 14:17
Новий заступник командувача Повітряних сил, обстріл Харкова. Головне за 19 січня 2026
Новий заступник командувача Повітряних сил, обстріл Харкова. Головне за 19 січня 2026
19 сiчня, 21:28
Раніше урядовець був заступником Михайла Федорова
Уряд призначив тимчасового очільника Мінцифри
15 сiчня, 12:17
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів
13 сiчня, 22:00
Малюк залишає посаду голови СБУ
Рада підтримала відставку Малюка. Ексголова СБУ підбив підсумки роботи
13 сiчня, 15:28
Верховна Рада розгляне заяви про відставку міністрів найближчим часом
Шмигаль та Федоров подали у відставку
9 сiчня, 18:02
Зеленський повідомив, що найближчим часом будуть представлені керівники Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської ОВА
Президент підписав укази про призначення нових очільників чотирьох областей
8 сiчня, 19:25

Події в Україні

Екскерівника Держприкордонслужби Дейнека звільнено з військової служби
Екскерівника Держприкордонслужби Дейнека звільнено з військової служби
Канада передасть Україні ракети для ППО
Канада передасть Україні ракети для ППО
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський
Сирський на цифрах показав, як зросла ефективність Сил безпілотних систем за останні пів року
Сирський на цифрах показав, як зросла ефективність Сил безпілотних систем за останні пів року
Сирський розказав, хто рятує Україну від «шахедів» під час поганої погоди
Сирський розказав, хто рятує Україну від «шахедів» під час поганої погоди
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua