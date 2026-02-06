Екскерівника Держприкордонслужби Дейнека звільнено з військової служби

Речник Державної прикордонної служби заперечив інформацію про те, що Дейнеко покинув територію України

Правоохоронці підозрюють Сергія Дейнека у причетності до контрабанди цигарок

Колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека було звільнено з військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника прикордонної служби Андрія Демченка в коментарі «Радіо Свободі».

За словами посадовця, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Демченко не уточнив причину звільнення, але додав, що Дейнеко за час її проходження зазнав тяжкого поранення.

«За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки», – пояснив речник.

Демченко додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється законом «Про військовий обов’язок і військову службу» та положенням щодо проходження ВЛК. «Ці документи, серед іншого, визначають стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство», – каже він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів.

Згодом слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України. Їх підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Йдеться про ексглаву ДПСУ Сергія Дейнека та ексначальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

Перед тим Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Вже 4 лютого стало відомо, що за екскерівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, підозрюваного в причетності до контрабанди цигарок, внесено заставу 10 млн грн.