На Закарпатті викрито посадовця Держприкордонслужби, який пропускав військовозобов'язаних за кордон

Прикордонник планував пропустити через КПП трьох чоловіків

У Мукачево під час отримання хабаря за незаконний перетин військовозобов'язаних за кордон затримали начальника Держприкордонслужби (ДПСУ) відділу «Мукачево». Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи.

Майор ДПСУ Артем Ратушняк мав отримати за пропуск через КПП трьох військовозобов'язаних без військово-облікових документів 26 тис. грн, однак його затримали працівники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби спільно з ДБР.

«У Мукачеві під час отримання хабаря затримали майора прикордонної служби Артема Ратушняка. З місця події вилучили 26 тис. грн хабаря, мобільний телефон, який використовувався для спілкування з викривачем, і Toyota Land Cruiser Prado 2021 року, яким користувався посадовець», – написав Віталій Глагола. Також депутат повідомив, що раніше фіксувалися ще три випадки протиправної діяльності посадовця. Як повідомляє депутат, у будинку Артема Ратушняка в Мукачеві провели обшуки та виявили $27 250 тис. готівки.

За даними Віталія Глаголи, Артему Ратушняку планують повідомити про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Прикордонника затримали згідно ст. 208 КПК України.

Затримання посадовця Держприкордонслужби підтвердила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі zaxid.net. «Це була реалізація інформації, напрацьованої відділом внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби за сприяння керівництва загону. Після викриття протиправних дій співробітники ВВВБ у подальшому завжди працюють разом з іншими правоохоронними органами в рамках відкритого кримінального провадження. Більше інформації повідомити не можу, оскільки триває слідство», – зазначила Леся Федорова.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів. Слідство встановило, що за безперешкодний проїзд лише однієї автівки прикордонники отримували фіксовану суму – €3000.

Також повідомлялося, що колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека було звільнено з військової служби. Напередодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.