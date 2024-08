Сергію Жадану – 50: найцікавіше з життя письменника

У травні 2017 року Сергій Жадан «За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції» був нагороджений премією Василя Стуса

Сьогодні, 23 серпня, український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма» Сергій Жадан відзначає ювілей. Йому виповнилося 50 років.

Сергій Жадан є одним із найвідоміших сучасних українських письменників, його твори відзначені численними національними та міжнародними нагородами та перекладені понад двадцятьма мовами.

Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року в україномовній родині. Дитинство минало у Старобільську Ворошиловградської області (сучасна Луганська). У часи перебудови 1990–1991 років поширював у містечку рухівські газети та національну символіку.

Згодом, задля навчання в університеті, переїхав до Харкова. де у 1996 році закінчив Харківський педагогічний університет ім. Сковороди, факультет українсько-німецької філології.

З 1996 до 1999 року навчався в аспірантурі цього ж університету. Захистив дисертацію, присвячену українському футуризму: «Філософсько-естетичні погляди Михайля Семенка». У 2000 році Жадан став викладачем кафедри української та світової літератури університету.

У березні 2008 року роман Жадана «Anarchy in the UKR» в російському перекладі увійшов у «довгий список» російської літературної премії «Національний бестселер» (номінатором виступив російський письменник Дмитро Горчев).

У травні 2010 року журнал «GQ» вдруге висунув Жадана на звання «Людина року» у номінації «Письменники» за книгу «Червоний Елвіс» (перше висунення відбулося у 2008 році за «Anarchy in the UKR»). Критики називають Сергія Жадана одним із найкращих літераторів країн колишнього СРСР, відзначають його вміння бути своїм як для простої, так і для освіченої аудиторії. Особливу похвалу і підтримку отримав його роман «Ворошиловград», який було названо маніфестом цілого покоління.

З 2016 до 2019 року був членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

«Мова зникає, коли нею не говорять про любов». («Тамплієри») Сергій Жадан

У травні 2017 року «За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції» був нагороджений премією Василя Стуса фото: Сергій Жадан, Facebook

11 лютого 2017 року Сергій Жадан був затриманий у Мінську та отримав заборону на в'їзд, проте наступного дня заборону на в'їзд скасували.

Жадан живе і працює у Харкові, він регулярно виступає зі своїми творами у різних містах України та Західної Європи – в тому числі в супроводі українських музикантів (зокрема, ска-панк-групи «Жадан і Собаки»).

У травні 2017 року «За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції» був нагороджений премією Василя Стуса.

18 грудня 2019 року американський ПЕН-клуб оголосив довгі списки 2020 PEN America Literary Awards, книга вибраних віршів Сергія Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» (англ. What We Live For, What We Die For) у перекладі театрального режисера Вірляни Ткач та американської поетеси Ванди Фіпс – серед номінантів у категорії «Перекладена поезія».

У червні 2022 року Жадану присудили Премію миру німецьких книгарів (нім. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels). На сайті премії оголосили, що відзнаку присвоєно «за видатну творчість і за гуманітарну позицію, з якою він піклується про людей під час війни і допомагає їм, ризикуючи своїм життям». Отримав премію Сергій Жадан 23 жовтня 2022 року.

«Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів – є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни України, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Тому що наше військо є доволі точним зліпком, відбитком українського суспільства» Сергій Жадан

У березні 2024 року письменник мобілізувався до лав бригади «Хартія» Національної гвардії України.

Творчість Сергія Жадана

В поезії та прозі Сергія Жадана простежується тема війни ще до 2014 року. У 2015-му після вторгнення Росії на Донбасі та анексії Криму вона трансформується в збірку «Життя Марії», у вірші про любов та війну.

У 2017 році у письменника вийшла книга «Інтернат», що розповідає про вчителя на Донбасі, який живе в умовах війни.

У 2020 році вийшла перша п'єса Сергія Жадана «Хлібне перемир'я», дія якої відбувається влітку 2014 року після початку російсько-української війни.

Вже після повномасштабного вторгнення, у жовтні 2022 року вийшла книга німецькою мовою «Небо над Харковом», що складається з щоденникових записів перших шести місяців великого протистояння та опору українського народу.

Нагороди, та стипендії

Сергій Жадан чи не найтитулованіший український письменник. Серед найзнаковіших його нагород:

1999 – премія Бу-Ба-Бу за найкращий вірш року

2001 – переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Голос душі» (Балади про війну і відбудову)

2006 – премія Hubert Burda Preis für junge Lyrik (Премія Губерта Бурди для молодої східноєвропейської поезії). Премію німецького видавця Губерта Бурди вручали щороку з 1999 по 2010 рік.

2006 – премія «Книга року BBC» («Капітал») та переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Капітал»)

2009 – літературна премія імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Літературна премія ім. Джозефа Конрада-Коженьовського заснована 2007 року і вручається Польським Інститутом у Києві «за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсалізм послання».

2010 – премія «Книга року BBC» («Ворошиловград») . Окрім того, що роман переміг у конкурсі Книга року Бі-Бі-Сі за 2010 рік, 2014 року на честь десятої річниці премії BBC Україна спільно з культурною програмою ЄБРР оголосили роман Книгою десятиліття Бі-Бі-Сі.

2012 – відзнака «Золотий письменник України». Відзнаку вручають українським письменникам-романістам, які видали твори українською або в перекладі українською мовою у форматі паперової книжки сукупним накладом понад 100 тис. примірників за період від початку 2000-го року до теперішнього часу. Жадан став одним з перших переможцем премії, оскільки вона була заснована 2012 року.

2012 – переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Вогнепальні й ножові»)

2014 – премія Brücke Berlin («Ворошиловград»). Кожні два роки Фонд BHF BANK присуджує літературну та перекладацьку премію «Bruecke Berlin». Премію вручають важливому сучасному твору з літератур Центральної та Східної Європи та йогоперекладу німецькою мовою. Загальний фонд становить 20 000 євро, половина з яких припадає на автора та його/її німецькомовного перекладача.

2014 – статуетка польського Економічного форуму у номінації «Нова культура нової Європи». Жадан отримав нагороду у номінації «Нова культура нової Європи», разом із 40 000 злотих премії. Цікаво, що іншу статуетку у 2014 році присудили «всьому українському народу, суспільству, яке боролося і бореться за свою свободу». Її вручив Лех Валенса.

2014 – премія Jan Michalski Prize for Literature/ Літературна премія імені Яна Міхальського («Ворошиловград»). Літературна нагорода імені Яна Міхальського — щорічна нагорода у Швейцарії, яка відзначає найкращих авторів світової літератури. Оригінальною особливістю Премії є її мультикультурний характер: вона нагороджує твори всіх літературних жанрів, художню чи нон-фікшн, незалежно від мови, якою вони написані.

2014 – премія «Книга року BBC» в номінації «Найкраща книга десятиліття» («Ворошиловград»)

2014 – переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Динамо Харків»)

2015 – премія «Angelus» за роман «Месопотамія» . Літературна нагорода Центральної Європи Angelus — літературна відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав.

2017 – премія «ЛітАкцент року» («Тамплієри») 39 віршів Сергія Жадана з ілюстраціями Олександра Ройтбурда найкращим визначило журі в складі Галини Крук, Остапа Сливинського та Євгенія Стасіневича.

2017 – премія імені Василя Стуса. Премія імені Василя Стуса заснована 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції і вперше вручалася у Львові. Премію вручають за внесок в українську культуру і активну громадянську позицію.

2017 – найкраща книга 24-го Форуму видавців у номінації «Сучасна українська проза» (роман «Інтернат»)

2018 – премія «ЛітАкцент року» за роман «Інтернат»

2018 – переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Антена»)

2019 – нагорода Вільгельма Телля 2019 за значний внесок у зміцнення відносин між Україною та Швейцарією. Нагорода Вільгельма Телля вручається за великий внесок у розбудову України, а також у зміцнення відносин між Україною і Швейцарією.

2019, 2020 роки – визнаний найсексуальнішим діячем української культури за результатами опитування, проведеного народною премією «Золотий Ліфон»

2022 – премія Свободи від фундації Франка Ширрмахера (Швейцарія)

2022 – переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Псалом авіації»; «Вишиваний. Король України»)

2022 – людина року за версією «Gazety Wyborczej». Газета розглядала лише українців, бо «Україна стала землею героїв».

2022 – Премія миру німецьких книгарів. Премія миру німецької книготоргівлі — щорічна премія Німецької книготоргівельної асоціації, котру присуджують з 1950 року. Призовий фонд — €25 000. Завдяки дебатам і дискусіям, викликаними нею та переможцями премії, це одна з найважливіших культурних нагород у Німеччині.

2022 – Премія Ганни Арендт за політичне мислення. Премія Ганни Арендт присуджується Фондом Генріха Бьолля у співпраці з містом Бремен, вона становить 10 тисяч євро. Нею нагороджують людей, які сміливим втручанням пішли на «ризик публічності».

2022 – премія імені Єжи Ґедройця. Жадан став лавреатом нагороди Форуму діалогу та співпраці Польща – Литва імені Єжи Ґедройця.

Особисте життя

Сергій був одружений двічі. Його першою дружиною була Світлана Олешко, режисерка харківського театру «Арабески», з яким багато співпрацював письменник. В цьому шлюбі народився син Іван.

«Любов варта всього – варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосердь. Варта навіть життя. Не кажучи вже про смерть» . («Життя Марії») Сергій Жадан

Друга дружина Ірина Куніцина багато років працювала у харківському видавництві «Фоліо», де й познайомилась із Сергієм Жаданом. У другому шлюбі у Сергія Жадана народилася дочка Марія.

Сергій Жадан з дружиглю Іриною та донькою Марією фото: Valentyn Kuzan , Facebook

У 2023 році після 15 років шлюбу Жадан подав на розлучення з Іриною Куніциною.

Сергій Жадан і Христина Соловій фото з відкритих джерел

У 2023 році з'явились чутки про роман з співачкою Христоною Соловій. Співачка в інтерв'ю з Машею Єфросініною казала, що Жадан був закоханий у неї, але вони не зустрічалась, бо вона кохає іншого.

Скандал

Сергій Жадан та Христина Соловій потрапили у скндал після виходу кліпу на іїхню спільну пісню «Серце». У кліпі виконавці, яким активно приписували роман, грають закохану пару.

«Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоби не втратити те, що є» («Динамо Харків») Сергій Жадан

Сергій Жадан та Христина Соловій у скандальному кліпі фото: скриншот відео

Щойно кліп побачив світ, як представники церкви св. Андрія Первозванного попросили Соловій і Жадана видалити його. Своє прохання вони аргументували тим, що він нібито «пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили» церкві. Однак, попри обурення церкви, кліп досі є на офіційному YouTube-каналі гурту «Жадан і Собаки».

Сергій Жадан зазначив, що команда не змінювала сценарій кліпу всупереч домовленостям.

«Дехто, не надто сумлінний, поширює інформацію про те, що наша команда ввела Церкву в оману і «поміняла сценарій кліпу». Це – неправда. Текст нашої заявки є в мережі, його можна легко знайти. Ми хотіли зняти в церкві музикантів, які виконують пісню. Саме це ми і зняли. Інших домовленостей у нас не було», – наголосив він.

Жадан зауважив, що інформація про згадування військових, про міську чи обласну адміністрації та масонську змову є неправдою. Письменник закликав «не шукати скандалу там, де його немає».