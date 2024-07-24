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У Німеччині знищена могила українського поета Юрія Клена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Німеччині знищена могила українського поета Юрія Клена
Такий вигляд мала могила українського поета Юрія Клена в Аугсбурзі
фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook

Юрій Клен – один із українських неокласиків, який, попри німецьке походження, все життя вважав себе українцем.

У німецькому Аугсбурзі знищена могила українського поета Юрія Клена, дизайн якої зробив відомий графік Яків Гніздовський, уродженець Галичини. Про це розповів журналіст, історик та військовий Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у фейсбуці.

«За словами дослідниці Наталії Котенко, син Клена заплатив за могилу, вона мала б бути. Але. Хтось, чомусь її знищив. «Чи то рік, чи два тому при незрозумілих обставинах». І все. Нема. Чергова культурна вирва. Скільки років іде мова про облік «рідних гробів», про перенесення в Україну праху героїв і геніїв української культури, про пантеон. Всіх, кому це потрібно, можна перерахувати на пальцях двох рук. Всім іншим, а особливо відповідним державним органам не до того, м»яко кажучи. І тому втрата за втратою», – написав Кіпіані.

У німецькому Аугсбурзі знищена могила українського поета Юрія Клена
У німецькому Аугсбурзі знищена могила українського поета Юрія Клена
фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook

Юрій Клен (справжнє ім’я – Освальд-Еккард Бурґгардт) народився 4 жовтня 1891 року в селі Сербинівка (нині – Хмельницький район Хмельницької області) в родині німецького купця-колоніста. Завершив середню освіту в Київській першій гімназії, звідки у 1911 році вступив на романо-германський відділ філологічного факультету київського Університету святого Володимира.

3 початком Першої світової війни Освальда Бургардта депортовано до Архангельської губернії (с. Мар'їна гора). Повернувшись до Києва у 1918 році, закінчив у 1920 році університет – і його прийнято до аспірантури при дослідному інституті УАН. З 1931 року живе та працює в Німеччині, тісно співпрацює з поетами, що об'єднувались довкола «Вісника» Дмитра Донцова.

3 початком Першої світової війни Освальда Бургардта депортовано до Архангельської губернії (с. Мар'їна гора). Повернувшись до Києва у 1918 році, закінчив у 1920 році університет – і його прийнято до аспірантури при дослідному інституті УАН. З 1931 року живе та працює в Німеччині, тісно співпрацює з поетами, що об'єднувались довкола «Вісника» Дмитра Донцова. 

У роки Другої світової війни служив за перекладача при штабі 17-ї армії. З 1943 р. працює викладачем в Українському вільному університеті в Празі, по закінченні війни – коротко професором слов'янської філології Інсбруцького університету. З травня 1947 року і до смерті працював головним редактором літературного журналу «Літаври» (виходив у Зальцбурзі, Австрія).

Юрій Клен – автор збірки «Каравели» (1943), поеми «Прокляті роки» (1937), епопеї «Попіл імперій» (1943–1947), есею «Спогади про неоклясиків» (1946), багатьох літературознавчих праць, перекладів з англійської, німецької, французької та інших мов.

Помер Юрій Клен 30 жовтня 1947 року в Аугсбурзі.

Нагадаємо, що уряд затвердив форму надмогильних плит на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як повідомлялося, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, що його облаштують у межах Гатненської територіальної громади неподалік від Києва, з’являться наприкінці осені. 

До слова, жінку, яка в Києві вчинила наругу над могилами українських героїв – Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, Андрія Пільщикова Джуса та Павла Петриченка, відправили до психлікарні. Там вона перебуватиме 60 діб – до 19 серпня.

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Теги: Німеччина письменник поховання

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