У Німеччині знищена могила українського поета Юрія Клена

Юрій Клен – один із українських неокласиків, який, попри німецьке походження, все життя вважав себе українцем.

У німецькому Аугсбурзі знищена могила українського поета Юрія Клена, дизайн якої зробив відомий графік Яків Гніздовський, уродженець Галичини. Про це розповів журналіст, історик та військовий Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у фейсбуці.

«За словами дослідниці Наталії Котенко, син Клена заплатив за могилу, вона мала б бути. Але. Хтось, чомусь її знищив. «Чи то рік, чи два тому при незрозумілих обставинах». І все. Нема. Чергова культурна вирва. Скільки років іде мова про облік «рідних гробів», про перенесення в Україну праху героїв і геніїв української культури, про пантеон. Всіх, кому це потрібно, можна перерахувати на пальцях двох рук. Всім іншим, а особливо відповідним державним органам не до того, м»яко кажучи. І тому втрата за втратою», – написав Кіпіані.

У німецькому Аугсбурзі знищена могила українського поета Юрія Клена фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook

Юрій Клен (справжнє ім’я – Освальд-Еккард Бурґгардт) народився 4 жовтня 1891 року в селі Сербинівка (нині – Хмельницький район Хмельницької області) в родині німецького купця-колоніста. Завершив середню освіту в Київській першій гімназії, звідки у 1911 році вступив на романо-германський відділ філологічного факультету київського Університету святого Володимира. 3 початком Першої світової війни Освальда Бургардта депортовано до Архангельської губернії (с. Мар'їна гора). Повернувшись до Києва у 1918 році, закінчив у 1920 році університет – і його прийнято до аспірантури при дослідному інституті УАН. З 1931 року живе та працює в Німеччині, тісно співпрацює з поетами, що об'єднувались довкола «Вісника» Дмитра Донцова. 3 початком Першої світової війни Освальда Бургардта депортовано до Архангельської губернії (с. Мар'їна гора). Повернувшись до Києва у 1918 році, закінчив у 1920 році університет – і його прийнято до аспірантури при дослідному інституті УАН. З 1931 року живе та працює в Німеччині, тісно співпрацює з поетами, що об'єднувались довкола «Вісника» Дмитра Донцова. У роки Другої світової війни служив за перекладача при штабі 17-ї армії. З 1943 р. працює викладачем в Українському вільному університеті в Празі, по закінченні війни – коротко професором слов'янської філології Інсбруцького університету. З травня 1947 року і до смерті працював головним редактором літературного журналу «Літаври» (виходив у Зальцбурзі, Австрія). Юрій Клен – автор збірки «Каравели» (1943), поеми «Прокляті роки» (1937), епопеї «Попіл імперій» (1943–1947), есею «Спогади про неоклясиків» (1946), багатьох літературознавчих праць, перекладів з англійської, німецької, французької та інших мов. Помер Юрій Клен 30 жовтня 1947 року в Аугсбурзі.

Нагадаємо, що уряд затвердив форму надмогильних плит на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як повідомлялося, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, що його облаштують у межах Гатненської територіальної громади неподалік від Києва, з’являться наприкінці осені.

До слова, жінку, яка в Києві вчинила наругу над могилами українських героїв – Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, Андрія Пільщикова Джуса та Павла Петриченка, відправили до психлікарні. Там вона перебуватиме 60 діб – до 19 серпня.