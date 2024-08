Ющенко здивував українців незвичайним автографом (фото)

Третій президент України вразив користувачів здібностями до малювання

Віктор Ющенко вкотре вразив українське медіаполе. Цього разу – завдяки незвичайному автографу, про який розповів український журналіст та ведучий Василь Зима на сторінці Facebook.

Як зазначається у дописі, третій президент України під час спілкування із журналістом залишив йому незвичайний автограф. Окрім підпису Ющенко намалював українську традиційну хатину та написав слова подяки за роботу.

фото: Facebook / Василь Зима

«Такого автографа я ніколи ні від кого не отримував. Тепер у мене буде памʼять і хатинка від Віктора Ющенка) те, що він співає, я в кліпі почув (думаю, всі бачили), тепер я знатиму, що Президент ще й малює) круто було зустріти і обійняти людину, яка є живою історією», – написав Василь Зима.

У коментарях журналіст розповів, що малюнок був зроблений на авторській книзі президента – «Недержавні таємниці. Нотатки на берегах пам’яті», у якій розповідається про становлення незалежної України крізь оповідь експрезидента.

Такий автограф вразив й користувачів, які були здивовані талантом третього президента, та залишили безліч позитивних коментарів:

Прекрасний автограф;

Він дуже гарно малює;

Браво, Вам і Віктору Андрійовичу;

скриншот: Facebook / Василь Зима

скриншот: Facebook / Василь Зима

Люди також почали пригадували, як вони відвідували схожі будинки своїх рідних, та ділилися цими історіями.

скриншот: Facebook / Василь Зима

Нагадаємо, починаючи з літа 2024 року, Ющенко активно долучається до Ютуб-проєктів, де обговорює історію та політику України.

Нещодавно третій президент взяв участь у ролику, де гумористи та блогери Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ, Слава Кедр і співак Володимир Дантес записали кавер на трек Елтона Джона і гурту Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Таким чином гумористи оголосили про новий збір на дрони та автомобілі для захисників України. У кліпі Віктор Ющенко грає на фортепіано та повторює у такт музиці «Це так».