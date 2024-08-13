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Ющенко здивував українців незвичайним автографом (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ющенко здивував українців незвичайним автографом (фото)
Малюнок-автограф був зроблений на авторській книзі президента – «Недержавні таємниці. Нотатки на берегах пам’яті»
колаж: Главком

Третій президент України вразив користувачів здібностями до малювання

Віктор Ющенко вкотре вразив українське медіаполе. Цього разу – завдяки незвичайному автографу, про який розповів український журналіст та ведучий Василь Зима на сторінці Facebook.

Як зазначається у дописі, третій президент України під час спілкування із журналістом залишив йому незвичайний автограф. Окрім підпису Ющенко намалював українську традиційну хатину та написав слова подяки за роботу.

Ющенко здивував українців незвичайним автографом (фото) фото 1
фото: Facebook / Василь Зима

«Такого автографа я ніколи ні від кого не отримував. Тепер у мене буде памʼять і хатинка від Віктора Ющенка) те, що він співає, я в кліпі почув (думаю, всі бачили), тепер я знатиму, що Президент ще й малює) круто було зустріти і обійняти людину, яка є живою історією», – написав Василь Зима.

У коментарях журналіст розповів, що малюнок був зроблений на авторській книзі президента – «Недержавні таємниці. Нотатки на берегах пам’яті», у якій розповідається про становлення незалежної України крізь оповідь експрезидента.

Такий автограф вразив й користувачів, які були здивовані талантом третього президента, та залишили безліч позитивних коментарів:

  • Прекрасний автограф;
  • Він дуже гарно малює;
  • Браво, Вам і Віктору Андрійовичу;
Ющенко здивував українців незвичайним автографом (фото) фото 2
скриншот: Facebook / Василь Зима
Ющенко здивував українців незвичайним автографом (фото) фото 3
скриншот: Facebook / Василь Зима

Люди також почали пригадували, як вони відвідували схожі будинки своїх рідних, та ділилися цими історіями.

Ющенко здивував українців незвичайним автографом (фото) фото 4
скриншот: Facebook / Василь Зима

Нагадаємо, починаючи з літа 2024 року, Ющенко активно долучається до Ютуб-проєктів, де обговорює історію та політику України.

Нещодавно третій президент взяв участь у ролику, де гумористи та блогери Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ, Слава Кедр і співак Володимир Дантес записали кавер на трек Елтона Джона і гурту Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word. 

Таким чином гумористи оголосили про новий збір на дрони та автомобілі для захисників України. У кліпі Віктор Ющенко грає на фортепіано та повторює у такт музиці «Це так».

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Теги: журналіст письменник президент Facebook Віктор Ющенко

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