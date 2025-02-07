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Генералу армії РФ оголошено підозру за розграбування Чорнобильської АЕС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Генералу армії РФ оголошено підозру за розграбування Чорнобильської АЕС
Ртищев й інші росіяни грабували Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
фото з відкритих джерел

Завдані збитки оцінюють у понад 1,038 млрд грн

Російському генерал-майору і заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Олексію Ртищеву повідомили про підозру – його вважають причетним до розграбування Чорнобильської АЕС. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство зʼясувало, що під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС з 24 лютого по 31 березня 2022 року фігурант, перебуваючи тоді на посаді начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу Збройних сил Росії, разом з іншими окупантами грабував АЕС і знищував там майно.

Також він й інші росіяни грабували Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, підприємства «Північна Пуща», «Екоцентр», «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

Завдані збитки оцінюють у понад 1,038 млрд грн.

Генералу армії РФ оголошено підозру за розграбування Чорнобильської АЕС фото 1
фото: npu.gov.ua

На теперішній час слідчі повідомили про підозру і його спільнику – російському генерал-майору, заступнику начальника військ радіохімімічної безпеки з озброєння та науково-дослідної роботи. За скоєні воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Працівники «Росатому» вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік зафіксовано багато фактів мародерства. Нєбитов розповів, що окупанти викрали навіть оленячі роги, і додав, що усі викрадені із зони ЧАЕС речі фонять, бо забруднені радіацією.

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Теги: прокурор слідство технології майно 24 лютого росіяни

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