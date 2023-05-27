Школа Арестовича: чим заробляє на життя ексрадник Банкової (відео)

Арестович і раніше проводив лекції та семінари

Українці доволі гостро відреагували на новий вид діяльності Арестовича

Колишній радник Офісу президента та блогер Олексій Арестович анонсував семінари про жінок. Рекламує свої інформаційні продукти він у соцмережах.

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Зазначимо, що Арестович є засновником і викладачем школи мислення Apeiron.

скрін із сайту школи Арестовича

Як стверджує Арестович, на семінарі представлено оригінальний погляд на жіноче призначення та запропоновано нові прийоми та способи роботи з темою своєї жіночності.

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«Друга частина семінару присвячена темі стосунків чоловіка і жінки – як вони задумані спочатку, а не так, як вони (руйнівно для обох сторін) реалізуються у нашій культурі. Автор семінару обіцяє здати вам усі чоловічі секрети повністю, починаючи з чоловічих потреб, те, яких жінок ми шукаємо, і закінчуючи відповіддю на запитання – чому мужики роблять щоразу щодо жінок одні й ті самі помилки і що з цим можна зробити», – написав ексрадник Банкової.

Ціна семінару – 1300 грн. Зауважимо, частина коштів від продажів іде на потреби української армії.

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Українці доволі гостро відреагували на новий вид діяльності Арестовича.

Проте є й ті, кому семінари Арестовича й справді подобаються.

До слова, раніше Арестовича помітили на пляжі в Тель-Авіві з дружиною та дитиною.

Зауважимо, Арестович прокоментував знімки із ізраїльського пляжу в розпал війни в Україні. Блогер «потішив» шанувальників селфі з голим животом.