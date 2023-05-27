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Школа Арестовича: чим заробляє на життя ексрадник Банкової (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Школа Арестовича: чим заробляє на життя ексрадник Банкової (відео)
Арестович і раніше проводив лекції та семінари
фото з відкритих джерел

Українці доволі гостро відреагували на новий вид діяльності Арестовича

Колишній радник Офісу президента та блогер Олексій Арестович анонсував семінари про жінок. Рекламує свої інформаційні продукти він у соцмережах.

Зазначимо, що Арестович є засновником і викладачем школи мислення Apeiron.

Школа Арестовича: чим заробляє на життя ексрадник Банкової (відео) фото 1
скрін із сайту школи Арестовича

Як стверджує Арестович, на семінарі представлено оригінальний погляд на жіноче призначення та запропоновано нові прийоми та способи роботи з темою своєї жіночності.

«Друга частина семінару присвячена темі стосунків чоловіка і жінки – як вони задумані спочатку, а не так, як вони (руйнівно для обох сторін) реалізуються у нашій культурі. Автор семінару обіцяє здати вам усі чоловічі секрети повністю, починаючи з чоловічих потреб, те, яких жінок ми шукаємо, і закінчуючи відповіддю на запитання – чому мужики роблять щоразу щодо жінок одні й ті самі помилки і що з цим можна зробити», – написав ексрадник Банкової.

Ціна семінару – 1300 грн. Зауважимо, частина коштів від продажів іде на потреби української армії.

Українці доволі гостро відреагували на новий вид діяльності Арестовича.

Школа Арестовича: чим заробляє на життя ексрадник Банкової (відео) фото 2

Проте є й ті, кому семінари Арестовича й справді подобаються.

Школа Арестовича: чим заробляє на життя ексрадник Банкової (відео) фото 3

До слова, раніше Арестовича помітили на пляжі в Тель-Авіві з дружиною та дитиною.

Зауважимо, Арестович прокоментував знімки із ізраїльського пляжу в розпал війни в Україні. Блогер «потішив» шанувальників селфі з голим животом.

Читайте також: Арестович став проросійським?
Теги: Олексій Арестович

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