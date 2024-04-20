«Укрзалізниця» повертає до Одеси поїзд Інтерсіті

З і до Одеси у тестовому режимі курсуватиме швидкісний поїзд Інтерсіті+

Поїзд №761/762 Київ – Одеса курсуватиме 3, 4 та 5 травня

«Укрзалізниця» у тестовому режимі відновлює курсування швидкісних потягів Інтерсіті+ до Одеси. Про це повідомила пресслужба компанії.

Поїзд №761/762 «Київ – Одеса» відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Крім цього, на великодні свята «Укрзалізниця» збільшує пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 «Київ – Львів» на 4 та 5 травня.

Квитки до Одеси вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» почала будувати європейську колію «Чоп – Ужгород». Це один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.

До слова, «Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Раніше «Укрзалізниця» завершила роботи з усунення деформації земляного полотна у Хмельницькій області та відновила рух поїздів до Кам'янця-Подільського.