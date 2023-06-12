Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом
фото з відкритих джерел

Адвокат Михайлової переконує, що та не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги після загибелі захисника

Депутатка Київради з фракції «Голос», керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова хоче юридично закріпити факт проживання з воїном Дмитром Коцюбайлом (позивний Да Вінчі), який загинув на початку березня 2023-го у боях за Бахмут. Про це йдеться у публікації «Главкома».

У соцмережах поширюється інформація про те, що столична депутатка претендує на спадок свого хлопця – Героя України Дмитра Коцюбайла. Згідно з офіційними даними, Аліна Михайлова має намір через суд встановити факт проживання однією сім’єю не менш п’ять років до часу відкриття спадщини.

Аліна Михайлова хоче юридично закріпити факт проживання з воїном Дмитром Коцюбайлом
Аліна Михайлова хоче юридично закріпити факт проживання з воїном Дмитром Коцюбайлом
дані з держпорталу «Судова влада України»

З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом, тож саме це дівчина й хоче довести в суді.

Як відомо, сім’я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. На виплату можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, утриманці.

Зауважимо, адвокат Михайлової Марк Бєлкін переконує, що та не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги після загибелі захисника.

7 червня відбулося судове засідання. Як свідчать відомості з держпорталу «Судова влада України», Івано-Франківський міський суд відмовив у відкритті провадження за позовом Михайлової. 

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. У день фатального поранення кохана військового Аліна Михайлова була поруч і брала участь у реанімації воїна.

10 березня Дмитра Коцюбайла поховано на Аскольдовій Могилі у Києві. У нього залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.

Читайте також:

Теги: суд Герой України спадщина Дмитро Коцюбайло

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ада Роговцева виклала в мережу фото з Героєм України – прославленим танкістом
Ада Роговцева виклала в мережу фото з Героєм України – прославленим танкістом
22 травня, 16:37
У березні 2021 року суд Парижа виніс ухвалу у так званій справі про прослуховування, визнавши Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом
Французький суд засудив Саркозі до року ув'язнення
17 травня, 11:25
Принц Гаррі звернувся до суду
Принц Гаррі судиться з відомими таблоїдами через нахабних папараці
6 червня, 20:21
суд Москви заарештував конструктора підприємства оборонно-промислового комплексу за шпигунство на користь України
Московський суд заарештував російського конструктора за шпигунство для України
30 травня, 14:54
Двох прихильників «русского міра» в Казахстані засудили до п’яти років ув’язнення
У Казахстані суд виніс вирок двом прихильникам «русского міра»
9 червня, 19:04
Суд скасував заборону, винесену скандальним ОАСК, стосовно проводення будь-яких реєстраційних дій щодо релігійних організацій УПЦ МП
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
19 травня, 12:06
зранку для пасажирів кільцевої електрички у Києві проведуть екскурсію
«Укрзалізниця» повідомила про екскурсійний рейс Києвом кільцевою електричкою
25 травня, 22:30
Охоронець Вадим Мошкін в залі Голосіївського суду Києва, 3 червня 2023 року
Трагедія біля укриття в Києві. Суд обрав запобіжний захід посадовцям та охоронцю
3 червня, 13:42
Польща виплатить рекордний штраф у скарбницю ЄС
Польща програла у суді Євросоюзу. Влада назвала таке рішення «фарсом»
8 червня, 09:18

Суспільство

Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Окупанти вбили вагітну жінку, яка рятувала дідуся та бабусю з Херсонщини
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Хвилина мовчання: згадаймо дизайнерку ландшафтів та громадську активістку Ірину Цвілу
Хвилина мовчання: згадаймо дизайнерку ландшафтів та громадську активістку Ірину Цвілу
Міндовкілля знайшло вихід для контролю екологічної ситуації в постраждалих регіонах
Міндовкілля знайшло вихід для контролю екологічної ситуації в постраждалих регіонах
Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати
Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
40K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
28K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
23K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
20K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
19K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту