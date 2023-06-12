Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися

З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом

Адвокат Михайлової переконує, що та не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги після загибелі захисника

Депутатка Київради з фракції «Голос», керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова хоче юридично закріпити факт проживання з воїном Дмитром Коцюбайлом (позивний Да Вінчі), який загинув на початку березня 2023-го у боях за Бахмут. Про це йдеться у публікації «Главкома».

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У соцмережах поширюється інформація про те, що столична депутатка претендує на спадок свого хлопця – Героя України Дмитра Коцюбайла. Згідно з офіційними даними, Аліна Михайлова має намір через суд встановити факт проживання однією сім’єю не менш п’ять років до часу відкриття спадщини.

Аліна Михайлова хоче юридично закріпити факт проживання з воїном Дмитром Коцюбайлом дані з держпорталу «Судова влада України»

З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом, тож саме це дівчина й хоче довести в суді.

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Як відомо, сім’я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. На виплату можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, утриманці.

Зауважимо, адвокат Михайлової Марк Бєлкін переконує, що та не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги після загибелі захисника.

7 червня відбулося судове засідання. Як свідчать відомості з держпорталу «Судова влада України», Івано-Франківський міський суд відмовив у відкритті провадження за позовом Михайлової.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. У день фатального поранення кохана військового Аліна Михайлова була поруч і брала участь у реанімації воїна.

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10 березня Дмитра Коцюбайла поховано на Аскольдовій Могилі у Києві. У нього залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.