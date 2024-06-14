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«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла
Українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими
фото: Unsplash

Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, буде від'єднано всіх інших споживачів

Перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти. Про це повідомив глава Держенергонагляду Руслан Слободян.

«Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Це також сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів», – пояснив посадовець.

За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти.

«Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів», – зазначив Слободян.

Він нагадав, українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.

«Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі – це буде тільки плюс», – наголосив він, додавши, що енергетики готуються до різних сценаріїв.

Нагадаємо, що 14 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 18:00 по 22:00.

Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

До слова, завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.

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Теги: енергетика електроенергія

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