Росія відмовилася від наступу на Дніпропетровщину – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія відмовилася від наступу на Дніпропетровщину – Сирський
Генерал каже, що ситуація на межі Дніпропетровщини динамічна, оскільки противник там використовує тактику «тисячі порізів»
фото: Telegram/Олександр Сирський

Головком ЗСУ заявив, що Росії не вистачить сил і засобів для наступу на Дніпропетровську область

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що після успішних дій Сил оборони на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку. За його словами, присутність росіян там «декларативна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерала.

За словами Сирського, противник там намагається використовувати тактику «тисячі порізів», аби просунутися вглиб території. «Мета тільки одна – декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. росіян там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів», – пояснив він.

Головком зазначив, що противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, аби прорвати українську оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область.

Як повідомлялося, за минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. Учора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне Запорізької області; Херсон та Козацьке Херсонської області.

Нагадаємо, Росія значно завищує свої «досягнення» на фронті в Україні, заявляючи про контроль над більшими територіями, ніж це підтверджують фактичні дані.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про тактику росіян із демонстрації контролю над територією. За його словами, перед перемовинами РФ прагне показати, що вони контролюють якомога більше населених пунктів, навіть якщо це не відповідає дійсності.

До слова, батальйон «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнив село Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області. Над населеним пунктом, що перебував під російською окупацією, знову підняли український прапор.

Теги: Дніпропетровщина Олександр Сирський

