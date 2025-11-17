Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

18 листопада вночі в Карпатах очікуються пориви вітру 20-25 м/с, вдень у південно-східній частині та на Харківщині 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, типовий для пізньої осені. Очікуються часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо у західних та північних областях, а також значні перепади нічних і денних температур. Найхолодніші ночі очікуються ближче до кінця тижня.

Як повідомлялося, 19 листопада в Україну повернеться холод. Очікується збільшення опадів, а місцями можливий мокрий сніг. Зміна погоди буде пов’язана з наближенням циклону із південного заходу.