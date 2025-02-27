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Мінкульт не випустив відомий львівський гурт у євротур

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Фронтмен «1914» емоційно відреагував на рішення Міністерства культури
фото: СЛУХ

Подібна ситуація у музикантів вже траплялася у 2023 році

Міністерство культури та стратегічних комунікацій не дало дозволу на виїзд за кордон львівському гурту «1914», який із 2022 року їздив за кордон із благодійними концертами і завжди вчасно повертався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію фронтмена гурту Дмитра «Кумара» Тернущака. 

Музикант обурюється через незрозумілі дії Мінкульту
Музикант обурюється через незрозумілі дії Мінкульту
Facebook/Дмитро Кумар

Як пояснив музикант, у ніч на сьогодні гурт мав на місяць поїхати у великий європейський тур і планував привезти значну суму коштів, які б передав на потреби ЗСУ.

«Люди, котрі довели свою чесність, лояльність і надійність, я так розумію, ідуть до біса?» – емоційно відписав Кумар у Facebook. Він висловив обуреність через дії Мінкульту, а також через незрозумілу комунікацію відомства: «Гаряча лінія відправляє на непрацюючі телефони і людей, котрі не мають до цього відношення».

Найбезглуздішим, на думку фронтмена «1914», є те, що російські гурти «без проблем виступають на великих майданчиках, турять Європою», а українські музиканти отримують заборону на виїзд від власного ж міністерства.

Гурт «1914» з 2022 року щоразу повертається в Україну, привозить гроші і донати, говорить про війну на кожному фестивалі і майданчику, наголосив Кумар.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок: у березні 2023 року Мінкульт так само відмовляв гурту «1914» у виїзді в тур за кордон, попри те, що усі квитки на їхні концерти вже були розпродані.

«1914» – львівський блекенед-дез-метал гурт, заснований у 2014 році. Творчість колективу зосереджена повністю на тематиці Першої світової війни, а рік її початку і став назвою гурту.

Раніше «Главком» повідомляв, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.

Також стало відомо, що український співак Макс Барських тимчасово припиняє свою концертну діяльність. Він планує зосередитися на роботі над новим альбомом, до якого увійдуть пісні англійською мовою.

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Теги: музика Львів Україна Міністерство культури

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