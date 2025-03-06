Бельгія змінила дату поставки F-16 в Україну

Постачання винищувачів F-16 від Бельгії відкладається до 2026 року

Країна і сама зіткнулась із затримкою в ланцюжку постачань

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що постачання винищувачів F-16 в Україну відкладено до 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Заяву щодо відкладення постачання бельгійський прем’єр зробив перед зустріччю з іншими лідерами ЄС у Брюсселі. За його словами, затримка пов'язана з тим, що Бельгія очікує на отримання нових винищувачів F-35, які мають замінити нинішній парк літаків F-16.

Більше деталей щодо очікуваного прибуття винищувачів F-35 Барт де Вевер не розкрив.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у Брюсселі проходить екстрений саміт лідерів ЄС. Ключовою темою заявлено нарощування допомоги Україні, на саміт приїхав президент України Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що 6 лютого цього року Повітряні сили ЗСУ отримали винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів.

«Главком» повідомляв, що про затримку з постачанням літаків від Бельгії раніше говорив і очільник бельгійського Генштабу Фредерік Вансіназ.