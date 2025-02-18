Правоохоронці припинили стрім агенції Reuters з центру Києва: деталі

Новий керівник КМВА повідомив, що стрім було припинено правоохоронцями після повідомлення ЗМІ

У вівторок, 18 лютого, інформаційна агенція Reuters запустила вуличну онлайн-трансляцію з майдану Незалежності в Києві. Стрим транслювався на Facebook-сторінці та на ютуб-каналі Reuters.

Камеру спостереження журналісти встановили на готелі «Україна», трансляція тривала зранку впродовж трьох годин. Коментарі до неї були вимкнені.

На це звернув увагу «Детектор медіа», який звернувся до Reuters по коментар про те, з якої причини агенція запустила трансляцію в Києві, чи дали журналістам офіційний дозвіл на це, а також чи усвідомлюють вони небезпеку подібних стримів під час війни Росії проти України. Проте досі відповіді немає.

Новий керівник КМВА Тимур Ткаченко вже відреагував на запис онлайн-трансляції з центру Києва і повідомив, що стрім було припинено правоохоронцями.

«Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений», – написав Ткаченко у Telеgram.

Варто зазначити, що стрім припинено, проте його запис доступний досі на майданчиках Reuters

скриншот з Facebook-сторінки Reuters

скриншот запису на ютуб-каналі Reuters

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року. Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Рада в 14-те ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.