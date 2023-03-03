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Джо Байдена прооперовано: що сталося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Джо Байдена прооперовано: що сталося
Фото: Associated Press

В американського очільника була ракова пухлина

Президент США Джо Байден був успішно прооперований, йому видалили злоякісне утворення на шкірі. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією лікаря, на якого посилається агентство, проведена в лютому біопсія підтвердила наявність базально-клітинної карциноми в американського лідера. Байдену необхідно буде продовжувати подальше спостереження в дерматолога, зазначив лікар.

Нагадаємо, що президент президент США Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін.

До слова, Білий дім розкрив деталі майбутніх перемовин Байдена з Шольцем у Вашингтоні.

Крім того, Президент США таки схвалив постачання основних бойових танків Abrams в Україну. Це сталося через тиск з боку Німеччини.

Теги: Джозеф Байден лікар президент

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