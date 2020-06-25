Скільки хворих на Covid-19 в Україні. Київська школа економіки оприлюднила свої розрахунки



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Україна виявляє лише 30% нових випадки, що є співставним показником із середнім значенням у світі

Загальна кількість випадків нині складає близько 150 000 осіб, з них 40 000 офіційно підтверджених - аналітики

Київська школа економіки 25 червня презентувала оновлені дані епідеміологічної моделі поширення Covid-19.

За даними моделі, загальна кількість випадків нині складає близько 150 000 осіб, з них - 40 000 офіційно підтверджених.

Україна виявляє нові випадки співставно із середнім значенням у світі – 30%.

Поширення захворюваності на коронавірус в Україні демонструє помірну сезонність:

Динаміка відповідає «жовтому» сценарію, за яким можна прогнозувати близько 4 000 померлих до кінця 2020 року. За такого сценарію, адаптивний карантин триватиме весь рік.

Зелений сценарій, за яким прогнозувалося 1 000 смертей до кінця року, не спостерігається - кількість смертей вже перевищила тисячу.

Чорний сценарій, що відповідає 7 000 померлим станом на кінець 2020, залишається імовірним.

Можливим залишається також жовто-зелений сценарій - 2 500 смертей на кінець року. За такого сценарію, можливе повне зняття карантину з 1 серпня. Жовто-зелений сценарій можливий за умов посиленого дотримання вимог індивідуального захисту – масочний режим, миття та дезінфекція рук, соціальне дистанціювання.

У Київській школі економіки інформують, що зміна урядом показників послаблення/посилення карантинних обмежень за їхніми рекомендаціями дозволила швидше виявляти проблемні регіони за меншої жорсткості обмежень для країни.

«Погіршення ситуації в Одеській області зумовлене зростанням кількості випадків у прилеглих до Молдови і Румунії районів – Болградському, Балтському та Ізмаїльському. Білорусь, Росія і Молдова демонструють найбільшу кількість добових випадків на 100 000 населення серед країн-сусідів України», - йдеться у повідомленні.

Аналітики стверджують, що поширення Covid-19 у світі в цілому відповідає загальній сезонній динаміці грипоподібних захворювань за винятком країн Східної Європи та США. Поширення захворювання в країнах субтропічного клімату є швидшим за сезонне затухання в країнах помірного клімату – світ входить в новий пік, не вийшовши з попереднього.

Довідково про рекомендації KSE, прийняті урядом:

Значення показника інцидентності (кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення) зменшене на 30%: 8 замість 12 осіб на 100 000 населення. Це дозволить зменшити смертність на чверть за співставного послаблення карантинних заходів.

Додано показник відслідковування динаміки при перевищенні регіоном зниженого показника інцидентності. Це дозволить швидше реагувати на можливі спалахи захворюваності.

Враховано вплив збільшення рівня тестувань на збільшення кількості випадків. Це дозволить більш правильно виділяти тренд на зростання захворюваності та стимулювати регіони до збільшення кількість тестувань.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський попередив українців, якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то «матимемо пік прямо посеред літа».

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

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Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.