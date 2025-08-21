Головна Гроші Особисті фінанси
Як дізнатись про свій трудовий та страховий стаж: покрокова інструкція

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Довідка про трудовий та страховий стаж формується за період з 2004 року
фото з відкритих джерел

У деяких випадках Пенсійний фонд може відмовити в наданні довідки про трудовий та страховий стаж

Українці мають можливість дізнатись про загальний та трудовий стаж, замовивши відповідну довідку. Як повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Дія», цей документ формується з 2004 року і містить інформацію про сплату страхових внесків у повному або частковому обсязі. Така довідка використовується роботодавцями для визначення страхового стажу під час нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Як замовити послугу

Документ можна замовити через:

  • Пенсійний фонд України
  • Територіальні органи Пенсійного фонду України

Подати заяву можна:

  • особисто або через законного представника (усно або письмово);
  • онлайн.

Хто може звернутися

  • фізична особа;
  • фізична особа-підприємець.

Необхідні документи

  • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
  • документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати платежі за серією та/або номером паспорта;
  • документи представника та підтвердження його повноважень (у разі звернення через представника);
  • документи для ідентифікації застрахованої особи та її законного представника, піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку.

Як отримати довідку: 

  • онлайн: у розділі «Запит на отримання електронних документів» необхідно обрати тип звернення «Довідка про трудовий та страховий стаж». Довідка автоматично формується та надсилається у персональний кабінет заявника;
  • особисте звернення: інформація з Реєстру застрахованих осіб надається у паперовій формі при пред’явленні паспорта та документів, що підтверджують ідентифікаційні дані.

На порталі зазначають, що якщо застрахованою особою є неповнолітня чи недієздатна особа, документи можуть отримати батьки, опікуни, піклувальники або представники відповідного закладу за наявності підтверджуючих документів (посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо).

Строк та вартість отримання довідки

Документ через вебпортал формується безоплатно за 1 день. При особистому зверненні особа також отримає документ безоплатно, строк надання – до 15 календарних днів.

Відмова та оскарження 

Підстави для відмови в наданні довідки: 

  • неповний пакет документів;
  • відсутність у Реєстрі інформації про застраховану особу.

Скаргу може подати заявник або його представник. Оскарження здійснюється до Пенсійного фонду України чи до окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, якщо особі не вистачає страхового стажу для пенсії, його можна докупити. Щоб «докупити» страховий стаж, фізична особа повинна звернутися до податкового органу та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

документи Пенсійний фонд стаж

