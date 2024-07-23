Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування

32% українців вважають, що досягнення миру, Україна може відмовитися від деяких своїх територій

13% українців не змогли відповісти на запитання щодо територіальних поступок Росії

55% українців виступають проти територіальних поступок Росії. Про це свідчать дані опитування, отримані у травні 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас опитування свідчить, що 32% опитаних вважає, що для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. 13% не змогли відповісти на запитання.

фото: КМІС

Також у всіх регіонах (зокрема, на Півдні і Сході) більше тих, хто виступає проти жодних поступок, ніж тих, хто підтримує поступки.

фото: КМІС

«Серед тих, хто загалом готовий до поступок, 73% хочуть відгородження від Росії – щоб між Україною і Росією були закриті кордони, візи та митниці (аналогічний показник серед тих, хто проти жодних поступок – 79%). Щодо мети Росії, то ці люди трохи менше відчувають екзистенційність загрози, але і серед них 46% вважають, що Росія прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид (серед тих, хто проти жодних поступок – 68%). При цьому лише ті ж 5% поділяють дійсно проросійський наратив, що Росія «прагне здійснити денацифікацію і демілітаризацію без посягання на незалежність України»», – повідомляє КМІС.

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року.

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.