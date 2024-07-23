Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
32% українців вважають, що досягнення миру, Україна може відмовитися від деяких своїх територій
фото з відкритих джерел

13% українців не змогли відповісти на запитання щодо територіальних поступок Росії

55% українців виступають проти територіальних поступок Росії. Про це свідчать дані опитування, отримані у травні 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас опитування свідчить, що 32% опитаних вважає, що для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. 13% не змогли відповісти на запитання.

Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування фото 1
фото: КМІС

Також у всіх регіонах (зокрема, на Півдні і Сході) більше тих, хто виступає проти жодних поступок, ніж тих, хто підтримує поступки.

Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування фото 2
фото: КМІС

«Серед тих, хто загалом готовий до поступок, 73% хочуть відгородження від Росії – щоб між Україною і Росією були закриті кордони, візи та митниці (аналогічний показник серед тих, хто проти жодних поступок – 79%). Щодо мети Росії, то ці люди трохи менше відчувають екзистенційність загрози, але і серед них 46% вважають, що Росія прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид (серед тих, хто проти жодних поступок – 68%). При цьому лише ті ж 5% поділяють дійсно проросійський наратив, що Росія «прагне здійснити денацифікацію і демілітаризацію без посягання на незалежність України»», – повідомляє КМІС.

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. 

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте також:

Теги: соцопитування Україна українці війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, в якому взяли участь близько половини країн світу
Держдеп США прокоментував участь Росії в другому Саміті миру
16 липня, 08:18
15 липня святкують День Хрещення Київської-Русі
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:05
У столиці подорожчало таксі
У Києві підвищилися ціни на таксі
14 липня, 22:00
Збірна Іспанії з футболу пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2024
Понад $1 млрд на підтримку української ППО та перший фіналіст Євро-2024: головне за ніч
10 липня, 06:42
Оскольський електрометалургійний комбінат зупинений
Атака на унікальний електрометалургійний комбінат РФ: розвідка описала наслідки
6 липня, 08:44
У графіках є три категорії відключень
Відключення світла 5 липня: графіки від «Укренерго»
4 липня, 17:43
Обстрілами енергосистеми Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – МВФ
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Макрон розкритикував опозиційні партії Франції
Громадянська війна у Франції і страх щодо України: нові заяви Макрона
25 червня, 08:44
На думку Сі Цзіньпіна, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню «конфлікту»
Китай зібрався самотужки врегулювати війну в Україні
24 червня, 20:38

Суспільство

Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка
У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка
У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані
У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані
Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»
Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»
Які громадські організації отримали право забронювати 100% своїх працівників: список
Які громадські організації отримали право забронювати 100% своїх працівників: список
Україна веде переговори із Молдовою щодо повернення чоловіків призовного віку
Україна веде переговори із Молдовою щодо повернення чоловіків призовного віку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
52K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
33K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
30K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua