Чи погодиться Україна на посередництво третьої країни у війні з РФ? Банкова відповіла

Україна готова передавати свої пропозиції через треті країни Росії, як це було із «зерновою угодою»

На думку радника глави Офісу президента, країни, які готові до посередницьких місій, не будуть заявляти про це публічно

Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За словами радника ОП, щоб стати посередником, країни мають «поводити себе трохи інакше».

«Будь-яка країна, яка серйозно налаштована, аби проводити певну роботу, не буде публічно виходити і говорити достатньо банальні речі. Коли говорять «ми за негайне припинення вогню» – це означає, що країна не готова до місії посередництва. Тому що в великих війнах це зовсім іншого кшталту робота», – пояснив радник.

Він також підкреслив, що Україна готова передавати свої пропозиції через треті країни Росії, як це було із «зерновою угодою».

Нагадаємо, виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що його країна планує запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною, в яких Болгарія буде виступати як посередник.

До слова, Росія не розглядає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у ролі посередника на мирних переговорах з Україною, заявив «рупор Кремля» Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. На запитання про те, чи можливо, що Кремль запросить турецького лідера в цій якості, речник відповів: «Ні, неможливо».