Папа зробив заяву про кінець війни в Україні

Під час недільної молитви Папа Римський Лев XIV закликав світ активізувати зусилля для припинення війни в Україні. Понтифік наголосив на стражданнях цивільного населення та потребі справедливого й тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію в Vatican News.

У неділю, звертаючись до вірян на площі Святого Петра після молитви «Ангел Господній», Папа Лев XIV закликав молитися за мир у світі, особливо в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, де війна щодня забирає життя й руйнує долі людей.

Говорячи про Україну, Понтифік наголосив, що країна й надалі зазнає безперервних атак, які залишають цивільне населення в умовах гуманітарної кризи, зокрема на тлі зимових холодів.

«Я з сумом стежу за тим, що відбувається, я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них», – сказав Папа.

Він підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів, поглиблює розкол між народами та віддаляє можливість справедливого й тривалого миру.

«Я закликаю всіх активізувати свої зусилля для припинення війни», – наголосив Лев XIV.

Окремо Папа звернувся до молоді Католицької Акції, яка перебувала на площі Святого Петра. Він подякував їм за ініціативу «Караван миру» та підкреслив важливість співпраці між людьми й спільнотами, попри відмінності.

Понтифік закликав молодь бути будівниками миру у повсякденному житті – вдома, у школі, спорті та суспільстві, нагадуючи, що зло можна перемогти лише добром, а не насильством – ані словами, ані діями.

Раніше під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування різних смаків. Папа Римський ще до Різдва «захотів подумати про сім’ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання в пошуках притулку».

Також «Главком» розповідав, як Папа Римський згадав про Україну в різдвяному привітанні. Папа Лев XIV привітав світ з Різдвом, побажавши миру всім, хто страждає від війни, та розради й солідарності для тих, хто потерпає від злиднів, несправедливості, насильства та стихійних лих.