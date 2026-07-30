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На Житомирщині РФ атакувала аграрне підприємство: серед постраждалих є діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Житомирщині РФ атакувала аграрне підприємство: серед постраждалих є діти
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС Житомирщини

Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів

Російська терористична армія атакувала Житомирщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них – троє дітей.

На Житомирщині РФ атакувала аграрне підприємство: серед постраждалих є діти фото 1
На Житомирщині РФ атакувала аграрне підприємство: серед постраждалих є діти фото 2
На Житомирщині РФ атакувала аграрне підприємство: серед постраждалих є діти фото 3

За даними рятувальників, росіяни влучили в аграрне підприємство. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти. Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Фахівці ДСНС та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгортають на місці події пункти надання допомоги. З людьми працюють психологи ДСНС області.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти».  Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

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Теги: Житомирщина війна ДСНС

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