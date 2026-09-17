На дорогах України зʼявляться нові камери: яке порушення вони фіксуватимуть

Автоматична фіксація проїзду на заборонений сигнал допоможе впливати на поведінку водіїв на перехрестях

В Україні тестують систему автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора. Перші ділянки з такими камерами можуть з’явитися найближчим часом. Про це розповів керівник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтервʼю для Lb.live, пише «Главком».

«Ми зараз, до речі, тестуємо цю систему. Я думаю, незабаром будемо мати вже перші такі ділянки, де будуть встановлені такі камери», – сказав Білошицький.

За його словами, така система насамперед актуальна для міст. Очікується, що автоматична фіксація проїзду на заборонений сигнал допоможе впливати на поведінку водіїв на перехрестях.

Білошицький також зазначив, що в окремих випадках підхід до встановлення камер автофіксації можуть розширити. Нині камери швидкості переважно встановлюють у місцях концентрації ДТП, однак у поліції розглядають можливість використання камер і для інших завдань.

Зокрема, йдеться про контроль смуг громадського транспорту. За словами Білошицького, це дозволить дисциплінувати водіїв, а також забезпечити безперешкодний рух громадського транспорту та екстрених служб.

Нагадаємо, з 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацювали 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких комплексів становить 426.