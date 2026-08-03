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Зеленський заінтригував заявою про домовленості у США щодо ракетних систем

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський заінтригував заявою про домовленості у США щодо ракетних систем
Зеленський провів зустріч із Палісою
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України

Сьогодні, 3 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси за результатами виконання оборонних домовленостей із партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перше – ППО. Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз», – наголосив Зеленський.

За словами президента, триває робота з локалізації в Україні необхідних видів західного озброєння, а масштаби цього напряму суттєво зростуть. «Наразі без деталей, але дякую партнерам в Європі за готовність саме так довгостроково підтримувати нашу стійкість через локалізацію та спільні оборонні виробництва», – сказав він.

«Третє – на зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями – українськими та американськими. Триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями. Генерал Паліса координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками. Буде більше сили для наших воїнів. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль, аби завершити війну з Росією ще до початку зими. Водночас глава держави наголосив, що Кремль не відмовився від планів продовжувати агресію та готує нову хвилю мобілізації.

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Теги: війна Володимир Зеленський Павло Паліса

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