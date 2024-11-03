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Снайпер ЗСУ пояснив, чому колишні військові не повинні служити в ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Снайпер ЗСУ пояснив, чому колишні військові не повинні служити в ТЦК
Військовим після поранень краще працювати інструкторами, а не у ТЦК
фото з відкритих джерел

Зустрічі колишніх військових із цивільними можуть викликати конфлікти

Важливо, щоб колишні військові працювали в інструкторських та тилових частинах, а не в центрах комплектування. Це дозволить ефективніше використовувати їхній досвід для підготовки новобранців і зміцнить тилову підтримку. Таку думку висловив колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин Дід Прошинський у етері «НовиниLive».

«Моє переконання – потрібно переводити якнайшвидше і якнайбільше різних документацій (щодо мобілізації) в електронний вигляд, оцифровувати для того, щоб створювати менше різних корупційних схем. Ми розуміємо прекрасно, люди різні є. Завжди кажу на захист ТЦК, але там служать наші списані товариші, які є обмежено-придатні, які не можуть більше брати участь у бойових діях», – сказав він.

Прошинський зазначив, що зустрічі колишніх військових з цивільними можуть викликати конфлікти через їхній психологічний стан після поранень. Він підкреслив, що їх потрібно переводити в інструкторські або тилові частини, оскільки направлення в Територіальні центри комплектування може призвести до напруженості.

За його словами, кожен має бути готовим до війни, але не всі повинні йти на фронт. Президент наголошував, що один боєць на фронті потребує підтримки щонайменше шести осіб у тилу, тому цю ситуацію потрібно ретельно аналізувати.

Раніше народний депутат Роман Костенко, який є секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявив про необхідність мобілізації 500 тис. громадян через поточну ситуацію на фронті. 

Як повідомлялося, минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

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Теги: військові президент фронт депутат українці роман Роман Костенко

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