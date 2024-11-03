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Став на захист України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згадаймо Марка Дзюбана

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Став на захист України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згадаймо Марка Дзюбана
За словами близьких, Марко був винятково доброю, справедливою та товариською людиною і чудовим сім’янином
колаж: glavcom.ua

За особисту мужність Марко Дзюбан був неодноразово відзначений військовим командуванням

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Марка Дзюбана. 

27 жовтня 2024 року, боронячи Україну від російських окупантів, поліг львів'янин Марко Дзюбан. Про це повідомила Львівська міська рада.

Марко Дзюбан народився 31 липня 1992 року у Львові. Навчався у Ліцеї № 8 Львівської міської ради та Середній загальноосвітній школі №67 міста Львова; у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Здобував освіту на кафедрі транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Після завершення навчання працював на швейному виробництві, згодом – водієм карети швидкої допомоги. Впродовж останнього періоду був водієм на місцевому підприємстві легкої промисловості. За словами близьких, був винятково доброю, справедливою та товариською людиною і чудовим сім’янином.

За особисту мужність Марко Дзюбан був неодноразово відзначений військовим командуванням
За особисту мужність Марко Дзюбан був неодноразово відзначений військовим командуванням
фото: Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону Батьківщини від російських загарбників. Виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави у лавах четвертого батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» четвертої бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

За особисту мужність Марко Дзюбан був неодноразово відзначений військовим командуванням.

Чин похорону воїна відбувся 1 листопада у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали Марка Дзюбана на Личаківському кладовищі. 

У захисника залишилися батьки, кохана дружина та двоє люблячих доньок.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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