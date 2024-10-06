Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW
Українська бригада, що діє на півночі Харківської області, повідомила, що російські війська застосували невказану хімічну речовину проти українських військ
фото з відкритих джерел

В Україні росіяни просунулися в Торецьку, у напрямку Покровська та на південний захід від Донецька

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступальні операції на сході України, досягнувши певних успіхів в Донецькій та Луганській областях. Водночас Збройні Сили України проводять активні контратаки на півночі, в Курській області, намагаючись відтіснити противника. Про це йдеться в Інституті вивчення війни.

Донецький напрямок

Став одним з найгарячіших. Російські війська просунулися в районі Торецька, Покровська та на захід від Донецька. Зокрема, противник зміг зайняти нові позиції в центрі Торецька, в селі Цукурине на південний схід від Покровська, а також на північ від Костянтинівки та біля Катеринівки. Українські військові чинять запеклий опір, але ситуація в цьому районі залишається складною.

Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW фото 1

На Луганщині

Російські війська продовжують наступ вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Поки що противнику не вдається досягти значних успіхів, але бої в цьому районі мають затяжний характер.

Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW фото 2

На Харківщині

Також тривають активні бойові дії. Російські війська атакують в районі Глибокого, Стариці, Вовчанська та Тихого, але зустрічають стійкий опір ЗСУ. Є повідомлення про застосування росіянами хімічної зброї проти українських військ.

Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW фото 3

Курська область

В Курській області, ініціатива перейшла до Збройних Сил України. Українські війська проводять активні контратаки в Глушківському районі, намагаючись відтіснити противника. Російські війська здійснюють контратаки і намагаються утримати свої позиції.

Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW фото 4

На півдні ситуація також залишається напруженою. В Запорізькій області тривають бої в районі Роботиного, Малих Щербаків та Кам'янського. На Херсонщині є повідомлення про відновлення боїв на островах у дельті Дніпра.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року.

Теги: військові наступ росіяни ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціль росіян – знищити Україну як таку
Чому у Східній Європі не до кінця розуміють Україну?
2 жовтня, 09:24
Окупанти планують проводити наступальні дії у Харківській області
Росія перекинула нові резерви у Харківську область
10 вересня, 16:41
Пінчук зазначив, що заклики деяких західних політиків зважати на ризик ескалації війни з Росією у питанні виділення озброєнь – це успіх російської пропаганди
«Страшна, жорстока дилема». Мільярдер Пінчук звернувся до західних партнерів України
15 вересня, 09:14
Щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші
В Одесі агент РФ шпигував за штурмовою бригадою «Лють»
16 вересня, 10:38
Упродовж дня рятувальники розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків
Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла
23 вересня, 20:14
The Guardian показала, як живуть люди в Покровську
The Guardian показала, як живуть люди в Покровську
23 вересня, 06:10
Зеленський проводить зустрічі у США
Західні лідери скептично зустрічають «План перемоги» Зеленського – Bloomberg
24 вересня, 23:03
67 БпЛА Росія нібито знищила над територією Волгоградської області
Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей
29 вересня, 07:58
Зеленський розповів про підготовку до «Рамштайну»
Зеленський: На всіх рівнях готуємо максимальні результати для держави на осінь
2 жовтня, 20:36

Події в Україні

Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW
Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року
У Костянтинівці запроваджують 20-годинну комендантську годину
У Костянтинівці запроваджують 20-годинну комендантську годину
Новий контрнаступ України: коли і якими силами він розпочнеться
Новий контрнаступ України: коли і якими силами він розпочнеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
23K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
19K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
8010
Орбан пригрозив Бельгії: причина
5878
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua