Росіяни просунулися на сході України та Курській області: карти ISW

Українська бригада, що діє на півночі Харківської області, повідомила, що російські війська застосували невказану хімічну речовину проти українських військ

В Україні росіяни просунулися в Торецьку, у напрямку Покровська та на південний захід від Донецька

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступальні операції на сході України, досягнувши певних успіхів в Донецькій та Луганській областях. Водночас Збройні Сили України проводять активні контратаки на півночі, в Курській області, намагаючись відтіснити противника. Про це йдеться в Інституті вивчення війни.

Донецький напрямок

Став одним з найгарячіших. Російські війська просунулися в районі Торецька, Покровська та на захід від Донецька. Зокрема, противник зміг зайняти нові позиції в центрі Торецька, в селі Цукурине на південний схід від Покровська, а також на північ від Костянтинівки та біля Катеринівки. Українські військові чинять запеклий опір, але ситуація в цьому районі залишається складною.

На Луганщині

Російські війська продовжують наступ вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Поки що противнику не вдається досягти значних успіхів, але бої в цьому районі мають затяжний характер.

На Харківщині

Також тривають активні бойові дії. Російські війська атакують в районі Глибокого, Стариці, Вовчанська та Тихого, але зустрічають стійкий опір ЗСУ. Є повідомлення про застосування росіянами хімічної зброї проти українських військ.

Курська область

В Курській області, ініціатива перейшла до Збройних Сил України. Українські війська проводять активні контратаки в Глушківському районі, намагаючись відтіснити противника. Російські війська здійснюють контратаки і намагаються утримати свої позиції.

На півдні ситуація також залишається напруженою. В Запорізькій області тривають бої в районі Роботиного, Малих Щербаків та Кам'янського. На Херсонщині є повідомлення про відновлення боїв на островах у дельті Дніпра.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року.