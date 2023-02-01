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Сніг з дощем, ожеледиця, невеликий мороз: прогноз погоди на 1 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Сніг з дощем, ожеледиця, невеликий мороз: прогноз погоди на 1 лютого
1 лютого теплішатиме, але насолодитися цим теплом заважатимуть опади
фото з відкритих джерел

Україну сніжитиме

У середу, 1 лютого, в країні сніжитиме, нерідко –  з дощем. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 5° морозу. Вдень підніматиметься до 3° тепла. На півдні та на Закарпатті вдень подекуди можна розраховувати на +6°Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Часом невеликий сніг, вдень місцями сніг з дощем. На Закарпатті помірні опади. У південній частині України без істотних опадів.

На дорогах всюди, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний та західний, 5-10 м/с. У західних регіонах країни місцями фіксуватимуться пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме 0-5° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. В південній частині та на Закарпатті потеплішає до +6°. В Карпатах очікується помірний сніг, температура вночі та вдень буде триматися на помітці 4-9° морозу.

Сніг з дощем, ожеледиця, невеликий мороз: прогноз погоди на 1 лютого фото 1

У Києві та області 1 лютого буде хмарно. Вночі  невеликий сніг. Вдень – невеликий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість південно-західного  вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 0-5° морозу, а вдень від -2° до +3°. У Києві вночі обіцяють 1-3° морозу, а вдень – 0-2° тепла.

Теги: прогноз погоди снігопад дощ повітря вітер

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