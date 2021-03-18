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    «Солідаризувався із Медведчуком», – Кіпіані розповів, як син Стуса поставився до виходу його книги

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    Кіпіані не знає причини, чому син Стуса Дмитро солідаризувався з Медведчуком - «Солідаризувався із Медведчуком», – Кіпіані розповів, як син Стуса поставився до виходу його книги
    Кіпіані не знає причини, чому син Стуса Дмитро солідаризувався з Медведчуком
    Фото: Главком

    Спершу Дмитро Стус високо оцінив книгу Кіпіані, та потім змінив думку

    Журналіст та автор книги «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані у інтерв’ю Главкому охарактеризував ставлення сина українського поета-дисидента Василя Стуса Дмитра до своєї книжки.

    Кіпіані розповів, що син відомого правозахисника протягом останнього року підтримав позицію Віктора Медведчука.

    «Коли вийшла книжка «Справа Василя Стуса», Дмитро її високо оцінив. Але протягом останнього року він солідаризувався з Медведчуком», – повідомив він.

    Кіпіані також зазначив, йому невідомо, що змусило Дмитра змінити думку.

    Нагадаємо, одіозний політик та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук потягнув до суду журналіста Кіпіані, вимагаючи спростувати окремі речення та фрази з книги «Справа Василя Стуса». У жовтні Дарницький суд Києва заборонив розповсюдження тиражу видання.

    Очікується, що 19 березня Київський апеляційний суд повинен винести рішення у справі книги Стуса.

    Книга «Справа Василя Стуса» номінувалася у жанрі журналістика/публіцистика на здобуття Шевченківської премії. Але не стала переможцем.

    Раніше Кіпіані анонсував вихід аудіоверсії своєї книги. Текст читатиме друг журналіста, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

    Читайте також інтерв'ю: Вахтанг Кіпіані: Справа Василя Стуса – це великий мозоль Медведчука
    Теги: Віктор Медведчук суд книги журналіст
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