Вступна кампанія-2026: опубліковано перші списки абітурієнтів

Списки вступників з конкурсним балом публікуються за кожною спеціальністю та оновлюються тричі на добу

Подання заяв триватиме до 1 серпня

На сайті інформаційної системи «Вступ.Освіта.ua» з’явилися перші рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх закладах вищої освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Освіта.ua».

Зазначається, що у перший день вступної кампанії 2026 року до вишів на бакалаврат абітурієнти подали 137 тис. заяв.

«Списки вступників з конкурсним балом публікуються за кожною спеціальністю та оновлюються тричі на добу: орієнтовно о 5.00, 13.00, 19.00. Окрім конкурсного бала, у рейтингових списках публікуються статуси заяв, результати вступних іспитів, бали сертифікатів НМТ, інша інформація, що необхідна для повного інформування про перебіг вступної кампанії», – йдеться у повідомленні.

Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 1 серпня.

Нагадаємо, подання заяв на вступ до вишів стартувало вже 19 липня і триватиме до 18:00 1 серпня. Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові роз'яснення для цьогорічних абітурієнтів, які допоможуть уникнути фатальних помилок при виборі пріоритетів та розподілі заяв.

Раніше «Главком» писав, що деякі українці зможуть вступити до медичних вишів за спрощеною процедурою.