Голова Хмельницької ОВА відсторонив свого заступника Фалюша через корупційну підозру

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що обласна військова адміністрація сприяє досудовому розслідуванню

Заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Владислава Фалюша відсторонено від виконання посадових обов’язків з 4 серпня 2026 року. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає «Главком».

Причиною таких дій стало вручення підозри Фалюшу, а також виконувачу обов’язків директора державної установи «Служба місцевих доріг Хмельниччини».

Очільник ОВА зазначив, що стосовно свого заступника вже призначено службове розслідування. Водночас окремим розпорядженням припинено виконання обов’язків очільника «Служби місцевих доріг Хмельниччини» та створено спеціальну робочу групу для перевірки діяльності установи.

«Обласна військова адміністрація сприяє досудовому розслідуванню. Документи та відомості, що витребовуються органами досудового розслідування, надаються невідкладно і в повному обсязі», – наголосив Тюрін.

Очільник області також висловив свою жорстку позицію щодо правопорушень: «Особисто засуджую будь-які прояви корупції. Вважаю, що за такі діяння має наставати невідворотність покарання. В ситуації, що складалась стосовно посадових осіб Хмельницької ОВА, слідство та суд приймуть обґрунтовані рішення».

Як відомо, за заступника очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Владислава Фалюша внесли повну суму застави у розмірі майже 5 млн грн.

Напередодні Печерський районний суд міста Києва відправив посадовця під варту з можливістю внесення зазначеної альтернативної застави.

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, який отримував «відкати» за підписання контрактів з ремонту доріг.

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. За результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.