Наталія Стукало очолила Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти

До призначення Стукало обіймала посаду заступниці голови цього ж агентства

Кабінет Міністрів України 7 серпня призначив Наталію Стукало головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Перед цим уряд звільнив її з посади заступниці очільника агентства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Наталія Стукало – докторка економічних наук, професорка, науковиця та експертка у сфері міжнародної економіки й забезпечення якості вищої освіти. Вона входить до Ради директорів Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти (INQAAHE).

Стукало є лідеркою онлайн-програми MBA Лондонської школи бізнесу та фінансів, а також працювала міжнародною експерткою агентств із забезпечення якості вищої освіти, зокрема у Гонконзі, Латвії та Румунії.

Вона закінчила Програму лідерства Європейської мережі агентств із забезпечення якості (ENQA), Українську школу політичних студій та Літню школу демократії Ради Європи у Страсбурзі. Також брала участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство».

До роботи в Національному агентстві Стукало очолювала кафедру міжнародних фінансів та була деканкою факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Крім того, вона керувала спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій.

Стукало проходила навчання та стажування в низці закордонних університетів, серед яких Гарвардський і Болонський університети, Вільний університет Брюсселя, Католицький університет Льовена, а також університети Амстердама, Ліверпуля та Рохемптона.

Вона ініціювала й координувала міжнародні освітні проєкти в межах програм TEMPUS, Erasmus+ та Міжнародного фонду «Відродження», брала участь у міжнародних форумах і самітах із питань вищої освіти.

Стукало має звання «Відмінник освіти України» та є авторкою понад 200 наукових і навчально-методичних праць, зокрема присвячених забезпеченню якості вищої освіти. Також входить до редакційних колегій міжнародних наукових журналів з економіки та вищої освіти, частина з яких індексується у Scopus.

Нагадаємо, раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти очолював Андрій Бутенко. 16 липня Верховна Рада призначила його міністром освіти і науки України. На цій посаді він замінив Оксена Лісового.