Програма «УЗ-3000». Член наглядової ради «Укрзалізниці» відповів критикам безкоштовної роздачі квитків

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Програма «УЗ-3000». Член наглядової ради «Укрзалізниці» відповів критикам безкоштовної роздачі квитків
Сергій Лещенко намагається не реагувати на критику та негативні реакції щодо проєкту
Сергій Лещенко: «Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше ця мобільність населення приводить до зростання ВВП»

Програма «УЗ-3000», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше. Про це заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Лещенко відреагував на критику стосовно того, що безкоштовними квитками скористаються ті, хто точно поїхав би і купив квитки навіть в «несезон». «Ті, хто збирався їхати за гроші, звісно, зможуть поїхати безкоштовно, але в загальному обсязі пасажирських перевезень це не буде критично великою цифрою. У нас за тиждень перевозиться близько 500 тис. пасажирів, а за програмою «УЗ-3000» ми пропонуємо 250 тис. квитків на місяць», – сказав Сергій Лещенко.

Крім того, за його словами, ініціатива безплатних квитків дозволить полегшити навантаження залізниці в складний сезон. Тому що українці зможуть перенести свої давно заплановані поїздки на «низький» сезон. «Це стосується і відряджень – компанії можуть перенести поїздки на низький сезон та спрямувати зекономлені кошти на виплати власним співробітникам. Зрештою, ми пропонуємо можливість узяти безкоштовний квиток, а зекономлені гроші переказати на Сили оборони», – пояснює заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці».

Сергій Лещенко навів приклад високих та низьких сезонів. За його словами саме різницю кількості пасажирів цих сезонів «Укрзалізниця» використає в програмі безплатних квитків. «Можемо прямо зараз порівняти статистику високого та низького сезонів. За перший тиждень листопада було 511 тис. перевезених пасажирів, а в один із тижнів серпня – 626 тис. пасажирів, тобто на понад 100 тис. більше. Якщо рахувати пасажиропотік за місяць, різниця, наприклад, між лютим та серпнем може досягати 700 тис. пасажирів. Тому частину цього ресурсу ми пропонуємо як бонусну програму», – пояснив він.

Сергій Лещенко також висловився про критику щодо збитків залізниці. «Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше ця мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше», – сказав екснардеп. Він також розповів, що намагається не реагувати на критику та негативні реакції щодо проєкту.

Також Лещенко розповів, скільки квитків на потяги планується роздати українцям. У межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків. Як зазначає член наглядової ради, мова про безоплатні квитки, які не продаються в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості.

Раніше «Главком» писав про те, що «Укрзалізниця» пригрозила Кличку через борги на десятки мільйонів гривень. Нещодавно мер столиці Віталій Кличко повідомив, що між Києвом і Берліном було укладено меморандум про відновлення прямого залізничного сполучення. «Укрзалізниця» ж відреагувала на цю заяву з іронією та вимогою погасити заборгованість міста перед компанією за перевезення пільгових категорій громадян.

