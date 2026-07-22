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Нападник, який пограбував мешканця Солом’янського району, проведе за ґратами сім років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нападник, який пограбував мешканця Солом’янського району, проведе за ґратами сім років
Нападником виявився 46-річний киянин, який вже мав проблеми із законом
фото: Національна поліція Укрвїни

Інцидент стався у березні цього року в Солом’янському районі столиці

У столиці суд виніс вирок 46-річному киянину, який напав на чоловіка та відібрав у нього майно. За скоєний у умовах воєнного стану грабіж зловмисник проведе за ґратами наступні сім років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у березні цього року в Солом’янському районі столиці. До правоохоронців звернувся 53-річний місцевий мешканець із заявою про напад. За словами потерпілого, у під’їзді власного будинку невідомий кілька разів ударив його по голові та відібрав нагрудну сумку, у якій були мобільний телефон, гроші, банківські картки й документи.

Речові докази, вилучені у грабіжника
Речові докази, вилучені у грабіжника
фото: Національна поліція України
Речові докази було вилучено за місцем проживання нападника
Речові докази було вилучено за місцем проживання нападника
фото: Національна поліція України

Слідчі з’ясували, що напередодні потерпілий познайомився з нападником уному з місцевих кафе. Після спільного проведення часу зловмисник непомітно простежив за новим знайомим до самого під’їзду, де й учинив розбійний напад.

Оперативники швидко встановили особу фігуранта. Ним виявився 46-річний киянин, який вже мав проблеми із законом і неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Співробітники поліції затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений повторно, поєднаний з насильством, в умовах воєнного стану).

Після завершення досудового розслідування та збору всіх доказів обвинувальний акт було скеровано до суду. Розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.  

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці 20-річний киянин вчинив розбійний напад на кав’ярню: погрожуючи працівниці пістолетом, молодик вимагав готівку з каси. Інцидент стався, коли зловмисник зайшов до закладу та, діставши зброю, почав вимагати гроші з каси. Не отримавши бажаного, нападник намагався втекти, проте його план зірвали небайдужі громадяни. На виході з кав’ярні молодика зупинили перехожі, які й викликали поліцію.

Теги: Київ кримінал гроші телефон документи напад вирок

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