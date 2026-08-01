Суд у Чехії покарав українця на 14 років за жорстоке вбивство через гроші

Правоохоронці розкрили злочин за один день завдяки зізнанню нападника та знайденим доказам

Суд у Чехії виніс вирок 33-річному громадянину України, якого визнали винним у вбивстві 22-річної співвітчизниці. Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі, а після відбуття покарання його депортують із країни. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Сzechia-online.cz

Трагедія сталася наприкінці листопада 2025 року у районі Фрідек-Містек Моравсько-Сілезького краю. Після того, як молода українка перестала виходити на зв'язок, поліція оголосила її в розшук. 3 грудня її тіло знайшли у струмку поблизу села Старжич. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало удушення, а слідчі дійшли висновку, що жінка стала жертвою насильницького злочину.

Розслідуванням займалися криміналісти Моравсько-Сілезького краю. Уже наступного дня після виявлення тіла вони затримали 33-річного громадянина України. За даними поліції, підозрюваний заманив жінку на зустріч під приводом повернення грошей, які був їй винен після спільної роботи. Під час зустрічі він задушив потерпілу, а тіло приховав у водоймі.

Під час слідства чоловік визнав свою провину. Суд врахував його зізнання, однак визнав доведеним умисний характер злочину та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Крім того, після відбуття строку його мають депортувати з Чехії. Також суд зобов'язав засудженого виплатити компенсацію родині загиблої.

За інформацією чеської поліції, і загибла, і обвинувачений легально перебували на території Чехії. Правоохоронці зазначили, що швидко встановити обставини злочину вдалося завдяки зібраним доказам, аналізу переміщень підозрюваного та його зізнанню.

Справа викликала значний резонанс серед української громади в Чехії, адже загибла переїхала до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після завершення необхідних процесуальних дій її тіло передали родині для поховання в Україні.

Нагадаємо, польська поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на українську пару у Вроцлаві. За даними правоохоронців, затримані вже мали судимості, а одного з них спецпризначенці затримали під час спроби залишити місто. Поліція продовжує розслідування, встановлює всіх причетних до нападу та наголошує, що винні відповідатимуть згідно із законом. Інцидент стався після конфлікту в черзі до каси та набув широкого резонансу в Польщі.