Росія знайшла новий спосіб заманити кримчан до військкоматів

Вимога стосується лише чоловіків і жінок із медичною освітою, які відповідно до російського законодавства належать до категорії військовозобов'язаних

Кримчани скаржаться, що для оформлення компенсації їх змушують особисто приходити до місцевих адміністрацій

Жителі окупованого Криму повідомляють, що для отримання одноразової компенсації за тривалі відключення електроенергії та водопостачання від них почали вимагати стати на військовий облік.

Йдеться про виплату у розмірі 15 тис. рублів, яку призначили після масових перебоїв із комунальними послугами на півночі півострова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами мешканців Джанкойського району, під час подання заяви на отримання компенсації чоловікам необхідно обов'язково поставити у паспорті відмітку військкомату. Одна з місцевих жительок звернулася до призначеного Росією «глави Криму» Сергія Аксьонова із проханням пояснити законність такої вимоги та уточнити, чи діє вона на всій території окупованого півострова.

Про аналогічну практику повідомили й жителі сусіднього Нижньогірського району. Водночас у пабліку «Крым Оперативный» із посиланням на адміністрацію Азовського сільського поселення заявили, що вимога стосується лише чоловіків і жінок із медичною освітою, які відповідно до російського законодавства належать до категорії військовозобов'язаних.

Офіційно окупаційна влада Криму не повідомляла про необхідність мати відмітку військкомату для отримання компенсації. Виплати призначили жителям, які залишалися без світла та води понад 48 годин після атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, кримчани скаржаться, що для оформлення компенсації їх змушують особисто приходити до місцевих адміністрацій, хоча раніше окупаційна влада обіцяла можливість подати заяву через портал «Держпослуги». За словами місцевих жителів, через дефіцит пального, перебої в роботі транспорту та великі черги зробити це непросто.

Мешканці півострова кажуть, що у низці північних районів Криму електропостачання відсутнє вже близько тижня. Раніше окупаційна влада заявляла про масштабні перебої у Північно-Західному та Східному енергорайонах, однак точних графіків відновлення подачі електроенергії досі не надала.

Як повідомлялось, українська армія розпочала масштабну кампанію з повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму на суходолі, у морі та в повітрі. Завдяки успішним атакам вітчизняних ударних дронів півострів зіткнувся з масовими відключеннями електроенергії, гострим дефіцитом пального та стрімким скороченням туристичного потоку з Росії.