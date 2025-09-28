Уряд виділив понад 333 млн грн на оборону Сумщини

Кабмін профінансує завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд Сумщини

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення значної суми коштів із резервного фонду державного бюджету для посилення обороноздатності Сумської області. Відповідне розпорядження № 1043-р було підписане прем’єр-міністреркою України Юлією Свириденко, пише «Главком».

Згідно з документом, Сумській обласній державній адміністрації виділено 333 676,353 тис. грн. Кошти мають бути спрямовані на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави.

Зокерма, бюджет виділяється на завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, а також улаштування системи невибухових загороджень.

Видатки будуть здійснені Міністерством фінансів на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, на Сумському напрямку прикордонники фіксують помітне зниження інтенсивности атак російських військ. Окупанти перекидають свої сили на інші ділянки фронту, зокрема й на південь. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Наші підрозділи в Хотінській та Юнаківській громадах відзначають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася порівняно з початковим періодом, коли противник намагався просунутися вглиб території України», – йдеться у заяві.

За словами речника, підрозділи, які були зосереджені на цьому відтинку, росіяни поступово відводять та перекидають у напрямку південних областей.