Супермаркети підсовують замість вершкового масла фальсифікат: як розпізнати підробку

Є способи переконатися у справжності продукта як в супермаркеті, так і вдома

В українських супермаркетах нерідко замість вершкового масла можна придбати фальсифікат. Щоб не труїтися незрозуміло чим, треба вміти відрізняти підробку, і як це зробити, розповідає «Главком».

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Відрізнити справжнє вершкове масло від підробки можна кількома способами:

на упаковці зі справжнім продуктом повинно бути паркування «масло вершкове» або «масло селянське»;

у складі натурального масла повинно бути молоко чи вершкова сировина;

вершкове масло має приємний молочний аромат, а також не повинно бути м'яким з холодильника;

колір справжнього продукту має бути жовтим без додавання барвників;

термін придатності масла має бути не меншим за 2-3 місяці.

У випадку, якщо масло вже куплене, можна переконатись у його якості безпосередньо вдома. Наприклад, якщо під час розтоплення його на сковороді утворюються білі або світло-жовті грудочки, то у складі є рослинні жири. Виробники додають їх для здешевлення продукції.

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Крім того, можна перевірити масло на справжність ще одним способом – слід покласти його до морозильника на 3-4 години, після чого розрізати ножем. Якщо воно справжнє та не має в складі рослинного жиру, буде кришитися та відколюватись шматочками.

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