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Супермаркети підсовують замість вершкового масла фальсифікат: як розпізнати підробку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Супермаркети підсовують замість вершкового масла фальсифікат: як розпізнати підробку
Виробники додають рослинні жири для здешевлення продукції
фото: dnepr

Є способи переконатися у справжності продукта як в супермаркеті, так і вдома

В українських супермаркетах нерідко замість вершкового масла можна придбати фальсифікат. Щоб не труїтися незрозуміло чим, треба вміти відрізняти підробку, і як це зробити, розповідає «Главком».

Відрізнити справжнє вершкове масло від підробки можна кількома способами:

  • на упаковці зі справжнім продуктом повинно бути паркування «масло вершкове» або «масло селянське»;
  • у складі натурального масла повинно бути молоко чи вершкова сировина;
  • вершкове масло має приємний молочний аромат, а також не повинно бути м'яким з холодильника;
  • колір справжнього продукту має бути жовтим без додавання барвників;
  • термін придатності масла має бути не меншим за 2-3 місяці.

У випадку, якщо масло вже куплене, можна переконатись у його якості безпосередньо вдома. Наприклад, якщо під час розтоплення його на сковороді утворюються білі або світло-жовті грудочки, то у складі є рослинні жири. Виробники додають їх для здешевлення продукції.

Крім того, можна перевірити масло на справжність ще одним способом – слід покласти його до морозильника на 3-4 години, після чого розрізати ножем. Якщо воно справжнє та не має в складі рослинного жиру, буде кришитися та відколюватись шматочками.

Нагадаємо, з настанням холодів на українців чекає подорожчання популярних продуктів, які є в холодильниках майже кожної родини. Про категорії та причини розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук. Він зазначив, що на рівень подорожчання вплинуть попит, експорт, а також вартість палива та електроенергії. Усі ці показники, як і підвищення рівня зарплат та пенсій, закладатимуться на осінь та зиму.

Теги: супермаркет продукти поради

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