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    «Свергнем власть Киева». Уродженець Узбекистану отримав вирок за «лайк» в «Одноклассниках»

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    Експертиза підтвердила:&nbsp;допис в &laquo;Одноклассниках&raquo; містить публічний заклик до повалення конституційного ладу в Україні - «Свергнем власть Киева». Уродженець Узбекистану отримав вирок за «лайк» в «Одноклассниках»
    Експертиза підтвердила: допис в «Одноклассниках» містить публічний заклик до повалення конституційного ладу в Україні
    фото з відкритих джерел

    Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

    Путивльський районний суд Сумської області оштрафував на 5,1 тис. грн уродженця Узбекистану за розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 6 жовтня.

    За матеріалами справи, обвинувачений був активним користувачем соціальної мережі «Одноклассники». Одного разу він помітив допис із зображенням елементів державного герба СРСР та написом: «Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединится в составе России, Белоруси и Украины по принципу Триединства!!! Кто согласен лайк и репост! Наша сила в единстве!».

    Після прочитання компрометуючого допису обвинувачений поставив відмітку «Класс». Далі цей допис автоматично поширився на персональних сторінках у соцмережі 118 друзів обвинуваченого.

    Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проаналізував допис в «Одноклассниках» і дійшов висновків, що у ньому містяться висловлювання у формі публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади в Україні.

    Обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання винуватості, яка дозволила йому по суті уникнути в’язниці. Окрім штрафу, чоловік заплатить 3,7 тис. грн у вигляді витрат на судову експертизу.

    Як повідомляв «Главком», у квітні Приморський районний суд Одеси визнав винним місцевого мешканця у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публічні заклики (ч. 1 ст. 110 КК України) і призначив штраф 10,2 тис. грн без конфіскації майна.

    У травні заробітчанин із Франківщини кликав Росію врятувати Україну від «хунти і жидів» та отримав вирок.

    У липні Щорський районний суд Чернігівської області визнав винним громадянина Казахстану у пропаганді війни і незаконному зберіганні зброї та призначив йому п’ять років тюрми, які замінив на три роки випробувального терміну.

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    Теги: Одноклассники соціальні мережі вирок
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    «Свергнем власть Киева». Уродженець Узбекистану отримав вирок за «лайк» в «Одноклассниках»